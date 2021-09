Governo convoca para perícia médica os aprovados no PSS da Fundação Renascer

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), convoca os candidatos habilitados e aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) de Socioeducador e Orientador Social da Fundação Renascer a enviarem os exames e laudos médicos até o dia 04 de outubro para fins da Perícia Médica.

Os documentos devem ser encaminhados através do e-mail documentos.concurso@sead.se.gov.br.

A ausência da entrega dos exames e laudos solicitados até a data estabelecida implica na não ratificação da sanidade física e mental e a decorrente nulidade do ato contratual. A Sead não se responsabilizará pela entrega da documentação realizada por meio diferente do descrito nesta convocação.

Os documentos e exames devem ser enviados em arquivo único, no formato PDF e indicar no campo assunto o nome do candidato exatamente como consta na inscrição do PSS, cuja data e horário de realização da perícia serão informados posteriormente.

A não comprovação dos requisitos exigidos, no ato da convocação, importará na desclassificação do candidato habilitado e na perda dos direitos decorrentes, conforme Edital.

Os candidatos aprovados e habilitados no PSS exercem a função de Socioeducador e Orientador Social nas Unidades de Execução de Medidas Socioeducativas da Fundação Renascer do Estado de Sergipe.

Confira a relação dos documentos e dos convocados acessando aqui.

Ascom/Sead