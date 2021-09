Instituto Banese implementa horta no Santa Maria

Com o objetivo de estimular a produção sustentável e promover a alimentação saudável, o Instituto Banese desenvolve desde março o projeto de horta comunitária no Espaço Cuidar, no bairro Santa Maria, onde acontecem as aulas e ensaios da Orquestra Jovem de Sergipe. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas como comprometimento com a questão socioambiental.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (SEMFAS) e Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), a ação busca promover a conscientização e a capacitação no local, em especial de pais e alunos da Orquestra, incentivando a produção de alimentos sem agrotóxicos e o seu aproveitamento integral pela própria comunidade.

Para implementar a horta foi necessário a construção de um poço artesiano e casa da bomba, bem como uma base para a caixa armazenar a água bombeada. O Instituto também doou materiais diversos como pás, gadanhos, adubo e sementes. “Foi através do Instituto Banese que o sonho se tornou realidade. Tínhamos a vontade de realizar uma horta comunitária, mas não tínhamos os recursos e os meios. Foi essencial para garantir o futuro, através do cuidado no presente com os jovens e as famílias do Santa Maria”, conta Cláudia Pereira, coordenadora do Espaço Cuidar.

O projeto tem acompanhamento de uma equipe com nutricionistas e coordenação do engenheiro agrônomo Ivan Siqueira Barreto, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente e coordenador do Projeto Construindo Cidadania, da Prefeitura Municipal de Aracaju. São plantios de ciclo curto, em especial de hortaliças, como coentro, salsa, rúcula, alface, couve, pimenta e tomate.

A comunidade aprovou a iniciativa. “É um projeto muito lindo aqui para o nosso bairro, não apenas para a Orquestra, pois, outras pessoas estão vindo colaborar. Vai melhorar nossa alimentação e até nosso entrosamento”, disse Isaac Matheus Ramos, aluno de contrabaixo. Para Tatiana dos Santos, mãe de quatro alunos da Orquestra, a horta é um espaço de aprendizagem. “Estou achando uma experiência boa tanto para mim, quanto para eles. Davi ontem aprendeu a plantar tomates e depois teremos o privilégio de colher algo saudável, sem veneno. É um estímulo para as crianças e tô aprendendo muito”.

Além de promover o cultivo de alimentos agroecológicos, a prática tem duplo benefício: consumo local e geração de renda, com a venda dos produtos excedentes. É também um novo espaço de socialização, uma atividade prazerosa capaz de proporcionar saúde física e mental. “A horta é um momento de interação. Quando a mãe vem trazer seu filho para a Orquestra, ao invés de ficar no celular, ela vai à horta e interage com as outras pessoas que estão ali. Já estamos com a espontaneidade de alguns jovens e crianças nos procurar perguntando o que pode fazer para ajudar. A receptividade foi muito boa”, afirma a coordenadora.

Esta ação se soma à tantas outras realizadas pelo Instituto Banese na vertente socioambiental, a exemplo da redução de utilização de copos descartáveis por seus colaboradores, do reaproveitamento de banners utilizados em eventos para a confecção de sacolas sustentáveis, e da destinação de material reciclável para a Cooperativa de Reciclagem de Aracaju – CARE, dentre outros, acreditando sempre que cada um pode fazer a sua parte para minimizar os danos causados ao Meio Ambiente.

Nucom Instituto Banese