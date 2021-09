Juliette recebe Pabllo Vittar no ‘TVZ’: ‘Fico hipnotizada quando olho pra ela!’

Mais um TVZ Temporada Juliette no ar! Hoje o programa recebeu a diva Pabllo Vittar para um encontro cheio de surpresas. O palco do TVZ pegou fogo! Elas estavam um luxo e capricharam no look.

A noite foi preenchida por muita música, dueto de Juliette e Pabllo, desafios, indicações e uma participação especial da cantora Liniker, que foi o nome do #JuliIndica de hoje.

Juliette e Pabllo Vittar cantando juntas era o momento mais esperado do programa. Elas cantaram a música “Me Usa”.

Ju cantou “Vixe, que gostoso”, um dos grandes sucessos de seu EP.

Ficaram sabendo do meme que dizia que tinha data e hora marcada pra Pabllo Vittar passar mal? Tadinha da Juliette, achou que ela estava passando mal de verdade!

A musa Pabllo mostrou para o que veio e soltou a voz! Ela cantou BANG BANG, Triste com T e Zap Zum que não deixou ninguém parado, nem a apresentadora do programa que dançou muito!