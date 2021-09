Muribeca: matrículas da rede pública de ensino aumentam em 15%

A rede pública municipal de ensino da cidade de Muribeca vem apresentando dados significativos no quesito matrículas. Em 2021, são 1553 alunos matriculados em etapas da educação infantil, ensino fundamental e nas modalidades de educação de jovens e adultos do ensino fundamental (EJAEF) e atendimento educacional especializado (AEE), um número maior que 2020, quando a quantidade de alunos eram 1322, ou seja, um aumento de 15%.

Os dados são oriundos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) através da realização do Censo Escolar. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, é responsável por 12 unidades escolares distribuídas na sede do município e na zona rural. O maior polo educacional é a Escola Municipal Senador Walter Franco com 469 alunos matriculados, seguida pela Escola José Batista dos Santos do povoado Visgueiro, com 274 alunos.

O Prefeito Mário César da Silva Conserva comemorou o resultado do aumento das matrículas em meio ao período considerado de desafios, quando as relações professores/alunos tiveram que ser revistas e os canais de aprendizagem se adequarem ao ensino remoto. “Mesmo diante da pandemia e a necessidade do distanciamento social, iniciamos o ensino remoto e aumentamos as matrículas. Esses números tendem a aumentar, já que o sistema de matrícula não está fechado, o que significa que a rede continua tendo capacidade para receber novos estudantes”, afirmou.

Segundo Norma Freire, Diretora do Departamento de Educação, diversos fatores contribuíram para o aumento dessas matrículas. “Isso é resultado da busca por alunos que estavam fora da sala de aula através do programa Busca Ativa Escolar, além da rematrícula, parcerias com outras Secretarias e ações para manter o alunado na escola.” destaca

“Estamos colocando em prática alguns programas a nível Municipal, Estadual e Federal para que essa distorção idade/série e o baixo índice de alfabetização sejam anulados. Para fortalecer essas ações, estamos realizando capacitações e formações continuadas dos professores, e com isso, diminuir o analfabetismo e consequentemente melhorar o índice de Educação Básica (IDEB) de Muribeca.” Finalizou Norma

Por conta da pandemia da covid-19, não houve atividades escolares presenciais ou remotas durante o ano de 2020. em 2021, foram realizadas atividades remotas com a distribuição de atividades e acompanhamento através dos professores. O retorno das aulas presenciais acontecem no dia 04 de outubro.

