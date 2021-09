O Suicídio foi tema do Sarau no Coreto de Monte Alegre

O Sarau no Coreto, Monte Alegre de Sergipe, chegou a sua 49ª edição, graças ao empenho de cada cidadão/cidadã monte-alegrense e admiradores visitantes. Na noite deste sábado, 25/09/21, através de uma sala virtual do Google Meet, diversas pessoas se reuniram para compreender melhor a questão do suicídio.

A psicóloga Laura Ingredy apresentou valiosas informações a respeito de um tema delicado, enfatizando que não podemos deixar a discussão apenas para o mês de setembro, pois se faz necessário discutir cotidianamente e em diversos contextos. Além disso, destacou os canais disponíveis para as pessoas buscarem ajuda através do Centro de Valorização da Vida (CVV) ligando para o 188, como também o CRAS, CREAS e a Unidade Básica de Saúde (UBS).

O músico sergipano e idealizador do Coletivo de Sarau de Sergipe, André Lucas (Dé Lucas), enfatizou a questão da audição, porque nem sempre disponibilizamos tempo para oportunizar o outro ser ouvido e o quanto esta ação é importante para amenizar o número de suicídio.

O estudante de medicina e membro da Plêiade Cavalo-do-cão, Lucas Costa, alertou para sinais que talvez se apresentem comum, mas no fim são combustíveis para o suicídio, tais como: o consumo de álcool e de remédios.

A roda da discussão foi girando. Além desses pontos destacados, houve recitações de poemas feitas pelo poeta Jaci Farias e André Lucas.

Sabemos o quanto é difícil trazer a temática para uma roda de conversa, porque nos falta alguns elementos essenciais para conduzirmos a discussão. Porém ficar sem enxergá-la é muito pior.

Estiveram presentes contribuindo e apoiando a Josenilde Vicente, Josinete Santos, professora Felisbela Ferreira (Bela), Tatiana Oliveira, Aissa Mirelly, prefeita Marinez Pereira, o secretário geral Luciano Lino, produtor de eventos Vadico, Inês Martins da Secretaria Municipal de Cultura, Anderson Plácido e Thiago Dantas da Plêiade Cavalo-do-Cão, entre outros (as). Agradecemos a cada um(a) por participar e apoiar o projeto. Em novembro, voltaremos ao coreto.

Vida longa ao Sarau no Coreto!

Carlos Alexandre N. Aragão

Professor e Idealizador do Sarau no Coreto