Obras rodovia que liga BR-101 a Japaratuba e Pirambu  iniciadas

Reestruturação de rodovia vai fomentar o turismo e a economia da região ao facilitar o acesso ao litoral norte sergipano pela BR-101

Já têm máquinas na pista e muito trabalho na rodovia SE-226, no trecho que liga a BR-101 aos municípios de Japaratuba e Pirambu. Serão 24,04 km de extensão recuperados no Território Leste Sergipano, que vão levar desenvolvimento e fomentar o turismo naquela região. Os trabalhos foram iniciados com a limpeza da vegetação, mapeamento de todas as características da superfície do terreno e a sondagem da estrutura onde será aplicada a nova camada de asfalto.

O investimento é na ordem de R$ 13.972.049,50 e faz parte do Pró-Rodovias, dentro do Programa de Recuperação da Economia do estado, realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).

Com a reestruturação, a pista terá 8,00 m de largura, sendo duas pistas de rolamento com 3 metros cada e dois acostamentos de 1 metro em cada lado. Para isso serão utilizados 18.462,00 t de Cauq (Concreto Asfáltico Usinado a Quente). “Já começamos o serviço e algumas etapas já foram cumpridas, como o levantamento topográfico, sondagem do subleito e pavimentação e a limpeza da vegetação, para abrir plataforma e posteriormente iniciar o serviço de reciclagem do pavimento”, disse o diretor de tecnologia do DER, Igor Albuquerque, sobre o andamento dos serviços.

Fomentar o turismo

O Governo de Sergipe pretende, com a reestruturação desta rodovia, fomentar o turismo e a economia da região, ao facilitar o acesso ao litoral Norte sergipano pela BR-101 e à cidade de Japaratuba, conhecida pela Festa das Cabacinhas, pelo artesanato e grupos folclóricos, e pelo seu filho ilustre, Artur Bispo do Rosário, assim como pelo Banho do Prata.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, salienta os benefícios que essa obra deve trazer para a população da região. “A reestruturação dessa rodovia será de suma importância para o desenvolvimento daquela região. Será beneficiado o turismo, a economia e a mobilidade urbana de todos que trafegarem pelo local. O Pró-Rodovias veio para reestruturar vias do nosso Estado e levar desenvolvimento e possibilidades para todos nós sergipanos”, destaca.

Foto: Ascom/Sedurbs