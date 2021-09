Parlamentar lagartense recebe Medalha Destaque da União dos Vereadores do Brasil

Na última semana, a União dos Vereadores do Brasil (UVB), reuniu parlamentares de todo o país para a realização do Encontro Nacional de Legislativos Municipais. Os vereadores Amilton Fontes (PSC) e Marta da Dengue (MDB), da Câmara de Lagarto, estiveram presentes representando o município e o estado, afinal, além deles, apenas um outro vereador sergipano esteve presente.

Na ocasião, o presidente da UVB, Gilson Conzatti, revelou as primeiras selecionas para receber a Medalha Destaque Brasil. Em sua terceira edição, a categoria Medalha Mulher Destaque Brasil é destinada a agraciar mulheres que se destacam em seus mandatos, ou que tenham prestado relevantes serviços no sentido de divulgar ou fortalecer o papel da mulher na política e nas esferas de decisão e de poder.

Como resposta ao trabalho desenvolvido no município de Lagarto, a vereadora Marta da Dengue foi homenageada com a honraria, sendo a única sergipana na lista. “Para mim é um orgulho muito grande receber essa medalha. Ela significa a resposta de um trabalho feito com muita dedicação ao povo de Lagarto. Esse é o reconhecimento ao trabalho da única mulher eleita vereadora nesse pleito e me entusiasma ainda mais a continuar essa trajetória”, disse.

De acordo com o pronunciamento da UVB, a participação das parlamentares é uma forma de incentivar mais mulheres na vida política, e o objetivo é renovar os anseios populares por maior justiça social, igualdade e oportunidades.

Fonte: Ascom CML