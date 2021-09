PM prende suspeito de agredir a mãe em Amparo de São Francisco

Na manhã desse domingo (26), equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (2ºBPM) efetuaram a prisão de um homem de 38 anos, suspeito de agredir a própria mãe. O fato foi registrado no município de Amparo de São Francisco, região do Baixo São Francisco sergipano.

Segundo relato policial, a guarnição efetuava rondas, momento em que foi acionada para averiguar uma denúncia de violência doméstica no Povoado São José. As informações partiram do neto da vítima, uma idosa de 76 anos.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o agressor segurando uma faca. Diante do flagrante, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Propriá, para posterior adoção das providências cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE