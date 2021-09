PM prende três homens por violência doméstica nesse fim de semana no interior

Entre os dias 25 e 26, policiais militares prenderam três homens acusados de praticar violência doméstica na cidade de Propriá, região do Baixo São Francisco.

Na noite desse sábado, 25, militares receberam denúncias sobre agressão no povoado São Miguel. Chegando ao local, os policiais localizaram um homem que agrediu e ameaçou sua companheira. A vítima confirmou a agressão e o homem foi preso.

Ainda no sábado, os militares receberam outra denúncia de que, no bairro Remanso, um homem invadiu a casa da sua ex-companheira descumprindo medida protetiva. Os policiais foram ao local e flagraram o homem no interior da residência da vítima.

Já no domingo, 26, militares receberam denúncias sobre uma agressão doméstica no bairro Matadouro. Chegando ao local, os militares prenderam o homem que teria agredido sua esposa com uma pedrada, durante uma discussão.

Todos os casos foram encaminhados à Delegacia da cidade de Propriá para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: PM/SE