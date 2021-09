Podemos, em reunião, sugere Daniele Garcia ao Senado

A Executiva Estadual do Podemos em Sergipe reuniu-se nesta segunda-feira (27) e deliberou, por unanimidade, o interesse na possível pré-candidatura da Delegada Danielle Garcia ao Senado Federal, nas eleições de 2022.

Segundo informação da assessoria do partido, foi considerado “os anseios da população sergipana e a boa votação obtida na última eleição municipal de Aracaju”. Daniele Garcia não se manifestou publicamente sobre a proposta, mas a informação de membros do partido é que ela demonstra interesse pela candidatura majoritária.

O Podemos diz ainda que “assim como no cenário nacional, em que o Podemos pretende ocupar papel de destaque no processo eleitoral do próximo ano, em Sergipe o partido vai exercer seu protagonismo político por meio da liderança jovem, inspiradora e independente da delegada Danielle Garcia”.

Vale ressaltar que a decisão da Executiva Estadual do Podemos será levada para análise da Executiva Nacional do partido, que será avaliada em novembro, durante encontro.