Polícia Civil entrega viatura para a Delegacia de Riachão do Dantas

A Polícia Civil entregou, na última semana, uma viatura para as equipes que atuam na Delegacia de Riachão do Dantas. Trata-se de um veículo tipo camionete, modelo GM/S10, 0Km, com layout padronizado da própria Políci Civil.

Segundo o delegado Bruno Santana, responsável pela Delegacia, “a viatura ingressada na frota será primordial para aprimorar os serviços operacionais em Riachão do Dantas, sobretudo na Zona Rural do município que é muito extensa, facilitando o atendimento aos locais de crime e diligências ordinárias”, pontuou.

A Polícia Civil ressalta que a participação da população na realização de denúncias anônimas é de extrema importância. Por meio do número do Disque Denúncia (181) ou do aplicativo Disque Denúncia SE é possível realizar denúncias sem ser identificado.

Fonte e foto assessoria