Prefeito Edvaldo Nogueira  empossa Jorge Luís Fraga como secretário da Indústria, Comércio e Turismo em Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira empossou, nesta segunda-feira, 27, o advogado Jorge Luís Almeida Fraga como novo secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict). Ele substitui Marlysson Magalhães, tendo como missão, de acordo com Edvaldo, “alavancar ainda mais o turismo da capital neste momento tão importante, de retomada econômica”. Assim como Marlysson, Jorge Luís Fraga foi indicado pelo deputado federal Gustinho Ribeiro, do Solidariedade.

“É com muita felicidade que nomeio Jorge Luís como novo secretário da Indústria, Comércio e Turismo. Pela sua capacidade, sua bagagem e seu prestígio, tenho certeza de que vai cumprir sua missão com muita galhardia e muita competência. Tenho certeza de que, assim como todos os setores que já passou, Jorge fará um grande trabalho na Semict. Estamos vivendo um novo momento e ele pede novas forças. A saída de Marlysson aconteceu por vontade própria, ele assumiu novos desafios, mas a chegada de Jorge dará um novo ritmo, novo pique, na pasta, que tanto foi afetada durante a pandemia. O turismo esfacelou-se no mundo inteiro, com as medidas restritivas que precisaram ser impostas, e essa paralisia exigiu um preparo ainda maior, como o que fizemos. Então, jorge trará seu talento, sua capacidade, seu conhecimento e será, com toda certeza, um importante reforço neste momento”, destacou Edvaldo.

Em seu discurso, o prefeito também agradeceu ao trabalho realizado pelo ex-secretário da pasta, Marlysson Magalhães, a definiu como uma pessoa “tímida, mas de extrema competência”. “Marlysson desenvolveu um papel fundamental à frente da Semict para que hoje, nesta fase de retomada da economia, pudéssemos realizar ações fundamentais e que estão ajudando diversos setores a se recuperarem, como +Aju Plano de Estímulo à Atividade Econômica e a Geração de Emprego e Renda, que lançamos no final de 2020. Marlysson conduziu a Semict no momento mais difícil e soube fazê-lo muito bem. Agradeço imensamente por todo o seu empenho e sua contribuição. Portanto, é uma renovação, mas ao mesmo tempo, é uma gestão de continuidade”, reforçou.

O gestor de Aracaju lembrou, ainda, todos os investimentos que a Prefeitura tem feito para alavancar o turismo da cidade e frisou estar “muito otimista no crescimento do setor em Aracaju”. “Mesmo na pandemia, não paramos. Preparamos a infraestrutura de Aracaju para que nossa cidade estivesse preparada, quando o momento de retomada chegasse. Além de investir na infraestrutura, firmamos um convênio muito importante com o trade turístico, no valor de R$1 milhão, para a divulgação da capital, estamos substituindo todos os pontos de luz e colocando iluminação especial nos pontos turísticos, ao mesmo tempo em que cuidamos dos nossos pontos turísticos e investimento na limpeza pública, para que nossa cidade se mantenha limpa e bem cuidada. Tudo isso, enquanto combatemos a pandemia e avançamos na vacinação. Esse é o papel da gestão: preparar a cidade para quem mora e para quem chega se sentir bem. Hoje, tenho o orgulho de dizer que nossa capital pode ser apresentada ao mundo, sem dever nada a ninguém”, reiterou.

O novo secretário se disse “muito honrado”, pelo convite. Ele lembrou que sua posse acontece em um dia muito especial, o Dia Mundial do Turismo, e que, diante da expectativa, assume um compromisso ético de integrar a equipe de Edvaldo, definida por ele como “uma equipe capaz, fortalecida e que tem um grande líder”. “É uma grande responsabilidade, mas pela equipe que temos, pelo conjunto de técnicos da Prefeitura, não há maiores complicações porque temos um prefeito que é voltado para o desenvolvimento do município e, neste contexto, o turismo se inclui. O prefeito tem dado total apoio para que tenhamos diálogo com o trade e para que possamos colocar Aracaju em evidência a nível nacional neste momento de retomada. Portanto, nossa principal meta é criar novas expectativas para o turismo local. Estarei a inteira disposição para o trabalho e para que possamos construir uma capital cada vez mais voltada para o fortalecimento do turismo”, afirmou.

Jorge Luís Fraga também ressaltou que assume a pasta em um momento difícil, ainda de pandemia, mas que está preparado para os desafios postos. “Vejo o turismo focado em uma rede de soluções. O diálogo com a classe produtiva se faz fundamental. Aracaju tem um gestor que além de político, é técnico e soube criar na cidade algo que outros municípios não tiveram que foi uma estrutura pós-pandemia. Tenho percorrido a cidade e os empreendimentos que estão sendo feitos em todos os bairros, têm a mesma qualidade. E isso representa uma boa imagem para o turista que vem à capital. Aracaju é uma cidade limpa, tem equipamentos belíssimos, como a Orla da Atalaia e a Orla Pôr do Sol e essa estrutura que a gestão está construindo, repercute diretamente no turismo, porque quem passeia quer ter o prazer de ser bem acolhido. Desta forma, com essa estrutura, o fortalecimento do diálogo com o setor, com investimento em capacitação, com a criação de eventos, teremos condições de atrair turistas para nossa capital”, frisou.

Ex-secretário da pasta e atual secretário de Saúde de Lagarto, Marlysson Magalhães agradeceu ao prefeito pela confiança e pela oportunidade de gerir a pasta. “Foram dois anos e meio de dedicação, trabalho e o prefeito sempre me deu condições de fazer o melhor. Enfrentamos um momento muito difícil, que foi a pandemia e, mesmo diante da situação, conseguimos dar continuidade a um trabalho em conjunto. Aproveito para desejar muita sorte ao amigo Jorge Luís, extremamente competente e que, tenho certeza, continuará fazendo um grande trabalho”,

Jorge Luís Almeida Fraga é graduado em Direito, com especialização em Gestão Pública e em Direito Eleitoral. Já exerceu a função de secretário de Estado da Justiça, presidente da Fundação para Assuntos Fundiários do Estado de Sergipe, secretário adjunto de Estado do Planejamento e defensor público geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. O advogado também entregou a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, como conselheiro, e foi juiz membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe.

Acompanharam a solenidade a vice-prefeita Katarina Feitoza, o deputado federal Gustinho Ribeiro, o secretário de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola, representando o governador Belivaldo Chagas, o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, o conselheiro do TCE, Flávio Conceição, os procuradores de Justiça, Jorge Murilo Seixas de Santana e Rodomarques Nascimento, o juiz de Direito da 2ª Vara Cível Criminal de Propriá, Geilton Costa, os vereadores Vinicius Porto, Antônio Bittencourt (líder da bancada de situação), Ricardo Vasconcelos e Pastor Eduardo Lima, o presidente da Abav/SE, Sérgio Oliveira, o ex-governador Albano Franco, o ex-prefeito de Aracaju, João Augusto Gama, além secretários municipais e de familiares do empossado.

Foto assessoria

Por Tirzah Braga