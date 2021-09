Prefeitura de Socorro passa a aplicar a 3ª dose, de reforço, a partir desta segunda-feira

A partir de segunda-feira (27), a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), passa a aplicar a dose de reforço (3ª dose) nos idosos a partir de 70 anos e pessoas imunossuprimidas – aqueles que têm alguma deficiência no sistema imunológico – de qualquer idade, em 20 Unidades Básicas de Saúde, das 08h às 12h.

Para garantir a imunização desses dois públicos, a SMS montou um calendário. Na segunda-feira, 27, devem procurar um dos pontos de vacinação pessoas acima de 85 anos; na terça-feira, 28, será iniciada a vacinação do público acima de 80 anos; na quarta-feira, 29, o público-alvo será aqueles a partir de 75 anos; e na quinta, 30, e sexta, 1º, podem procurar um dos pontos fixos pessoas acima de 70 anos.

De acordo com a SMS, os imunossuprimidos poderão receber a dose de reforço somente após 28 dias da segunda dose.

O IFS será ponto exclusivo para a vacinação dos adolescentes. Já a Secretaria Municipal de Saúde será o ponto para aqueles socorrenses acima de 18 anos que não tomaram a primeira dose da vacina.

Para receber a vacinação é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência em seu nome, ou a declaração da UBS, cartão do Sus e cartão de vacinação. Os imunossuprimidos devem apresentar relatório médico emitido nos últimos seis meses.

Fazem parte do grupo de imunossuprimidos as pessoas que estão em tratamento quimioterápico, que tenham feito transplante de órgão sólido (rim, coração, fígado e pulmão), pessoas vivendo com HIV/Aids, pacientes em hemodiálise, pessoas que tenham Imunodeficiência Primária Grave, pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (Artrite Psoriática, Esclerose Múltipla, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Crohn, Retocolite ulcerativa).