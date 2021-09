PSS Educador Profissional: resultado definitivo está disponível

Os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para Educador Profissional (edital nº 24/2021) já podem acessar o resultado definitivo no site da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). Os profissionais selecionados atuarão como educadores nos cursos técnicos de Nível Médio e nos cursos de Formação Inicial Continuada (FIC), para toda a Rede Pública Estadual de Educação Profissional do Estado de Sergipe, distribuída pelas diretorias regionais de educação em todo o território sergipano.

Ao todo, o edital disponibilizou 191 vagas, 38 das quais foram para educador profissional do Conservatório de Música de Sergipe e 153 para educador profissional e tecnológico, disponibilizadas para 24 disciplinas nas diversas áreas, como saúde, engenharia, comunicação, contabilidade, designer, eletrônica, gastronomia, informática, petróleo, turismo, química, direito, zootecnia, meio ambiente, administração, dentre outras.

A carga horária mensal do servidor contratado, observada a necessidade da unidade de ensino onde o candidato selecionado for lotado, poderá ser de 125, 160 ou 200 horas, correspondendo à remuneração composta de vencimento básico no valor de R$ 4.040,61, para o desempenho da carga horária de 200 horas. As outras cargas horárias serão calculadas e informado o valor proporcional.

O processo seletivo terá a vigência de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os candidatos aprovados serão convocados para entrega de exames e laudos médicos e realização de perícia médica admissional, via Edital de Convocação a ser divulgado no endereço eletrônico da Secretaria de Estado da Administração (Sead): www.sead.se.gov.br, e por e-mail.

