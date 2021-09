PTB: Rodrigo Valadares ganha destaque nacional em matéria

O deputado estadual por Sergipe e Secretário Geral do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Rodrigo Valadares, tem ganhado espaço na mídia a nível nacional. Neste final de semana, o nome do parlamentar apareceu em diversos portais conhecidos por todo o Brasil, incluindo a VEJA.

Na matéria divulgada pela revista de maior circulação do Brasil, o parlamentar foi citado na “Reflexão de um preso político”, carta feita à mão por Roberto Jefferson de dentro do hospital onde estão sendo fornecidos os cuidados necessários para a realização de uma cirurgia. Em seu texto, o líder Petebista incluiu Rodrigo dentre os conselheiros do partido que devem proteger Graciela Nienov, vice-presidente nacional do PTB, dos “rebeldes” que a atacam, visando ocupar a presidência.

Pelas demonstrações que tem feito, Roberto Jefferson possui confiança e aprovação ao trabalho executado pelo deputado sergipano. Em outras oportunidades, chegou a dizer que Rodrigo não se acovarda e que tem lutado sozinho e com coragem contra a esquerda que se apoderou do Estado de Sergipe.

Leia abaixo a carta completa na matéria: (https://veja.abril.com.br/blog/radar/do-hospital-roberto-jefferson-compara-xandao-a-saco-de-excremento/)

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que Rodrigo Valadares tem seu nome divulgado por um grande portal brasileiro. Em julho deste ano, foi a vez de aparecer no jornal O Globo, com a divulgação do seu projeto de Lei no Estado, pedindo a proibição da linguagem neutra nas escolas.

Por Luísa Passos