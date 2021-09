São Cristóvão abre inscrições para edital de Produção

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur), divulgou nesta segunda-feira (27) o edital de Produção, Formação e Exibição Cultural, que visa contemplar pessoas físicas e/ou jurídicas que atuam na área cultural e residem na Cidade Mãe. As inscrições acontecem de 27 de setembro a 13 de outubro através do site https://mapas.cultura.se.gov.br.

Realizada com base no saldo remanescente da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), a iniciativa visa contemplar propostas de pessoa física e/ou jurídica da área cultural de espetáculos musicais, artes cênicas, literatura, artesanato, cultura popular, produção, exibição audiovisual e artes visuais, bem como a formação e capacitação em toda cadeia produtiva da arte e cultura no município de São Cristóvão. Ao todo serão 81 vagas disponibilizadas.

“O Governo Federal já havia liberado há alguns meses o uso da verba remanescente da Lei Aldir Blanc e São Cristóvão tinha pouco mais de R$ 258 mil em conta. Com base nisso, abrimos mais um edital para contemplar apresentações em todas as áreas culturais e atividades de formação. Os contemplados desenvolverão atividades que podem ser presenciais ou virtuais, de acordo com a programação da Fundação”, detalhou a diretora de cultura e arte da Fumctur, Elma Santos.

Informações sobre documentações, valores, descrições das categorias, e outros detalhes podem ser acessados no edital que está disponível no Diário Oficial do Município (data 27 de setembro) ou no banner que está no site www.saocristovao.se.gov.br. Os interessados em participar da presente seleção poderão obter informações e tirar dúvidas pelo email: fumctur@saocristovao.se.gov.br ou pelo telefone: (79) 3045-4937.