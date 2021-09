Secretaria de Educação e Fundação Telefônica abre inscrições para formação do Programa Aula Digital

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e a Fundação Telefônica abriu as inscrições para a Formação Kit Tecnológico 1, destinada aos profissionais que atuam nas escolas públicas estaduais e municipais de Sergipe que desenvolvem o Programa Aula Digital. A formação é oferecida pela Fundação Telefônica Vivo, em parceria com as secretarias estadual e municipais de Educação, com o apoio do Instituto Paramitas, e tem como objetivo apresentar os equipamentos técnicos e a plataforma ProFuturo como ferramenta de apoio pedagógico.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira, 29, por neio do link: https://bit.ly/3kJ8P1O. O público-alvo abrange os professores das escolas participantes do Projeto Aula Digital, incluindo os que atuam no ensino fundamental maior, educadores efetivos e contratados, pontos focais e equipes das secretarias. O curso é gratuito, online, tem acompanhamento de tutoria especializada e é certificado por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Ao fim da formação, os participantes receberão certificado.

De acordo com a diretora do Departamento de Educação, professora Ana Lúcia Lima, 100% das escolas da rede estadual que oferecem os anos iniciais do ensino fundamental desenvolvem o Programa Aula Digital, o que representa uma valiosa contribuição para o fortalecimento da Cultura Digital a mais de 24.100 crianças matriculadas nos anos iniciais, além do atendimento aos estudantes das 29 redes municipais de ensino de Sergipe, às quais também promovem o Programa. “Essa formação vai oportunizar a capacitação e atualização dos professores e equipes pedagógicas das secretarias para maior potencialização dos equipamentos tecnológicos da Maleta Digital e dos recursos disponibilizados na Plataforma ProFuturo, o que certamente promoverá uma diversidade maior de apoio para o planejamento dos professores e utilização de novas metodologias em sala de aula”, afirmou.

Para a professora Claudia Stippe, presidente do Instituto Paramitas, essa também é uma oportunidade de trabalhar com os conteúdos digitais balizando as aulas híbridas. “Com mais essa ferramenta, os educadores terão a oportunidade de acesso à plataforma online para produção de planos de aula para seus alunos, lançando mão dos objetos de aprendizagem que se relacionam com a BNCC e o currículo de Sergipe”, explicou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC