Vereador Neto Batalha defende o nome de Laércio Oliveira para governador

Um almoço num restaurante do bairro Garcia chamou bastante atenção de quem estava por perto na última sexta-feira, 24. Na mesa, um grupo de políticos influentes discutiu o futuro para as eleições do ano que vem. No cardápio, um debate sobre a queda do retorno das coligações proporcionais e da nova regra para alcançar a chamada ‘sobra’. Antes da sobremesa chegar, ficou definido que haverá uma aliança para formação de um novo grupo político. A intenção é compor chapas proporcionais e chegar fortalecido para concorrer as vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.

Presente no almoço, o vereador Neto Batalha (PP) considerou o encontrou produtivo e destacou a possibilidade da composição de um novo agrupamento para 2022. Ele também deixou claro que defende o nome de Laércio Oliveira para governador do Estado.

De acordo com o parlamentar, foram debatidas as chapas proporcionais através dos partidos como Republicanos e PTB. “Como vereador do Partido Progressista fiz o convite para que todos pudessem integrar a chapa pelo Progressista”, afirmou o vereador de São Cristóvão.

Nesta semana, Neto Batalha terá uma reunião com Laercio Oliveira e Fernando Carvalho para conversar mais sobre as eleições de 2022.

Também participaram do almoço os deputados estaduais Capitão Samuel e Rodrigo Valadares; o ex-prefeito de Capela, Sukita; o ex-deputado federal e presidente do Republicanos, Jony Marcos; ex-deputados estaduais, Venâncio Fonseca e Jairo de Glória.

Fonte: Ascom/parlamentar