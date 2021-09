“Voltar a fazer por Sergipe me entusiasma”, afirma Valadares Filho

Em entrevistas à Serigy FM, do município de Lagarto, e no programa Itnet Notícias, em Itabaiana, o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), voltou a comentar o atual momento de Sergipe e do Brasil, desafios futuros, a importância do pleito do ano que vem e dos projetos que contarão com seu apoio e participação.

Valadares Filho confirmou que seu objetivo é voltar a representar Sergipe na Câmara dos Deputados. Para isso, pretende mostrar o que já fez em benefício dos sergipanos em seus três mandatos, além de apontar propostas e assumir novos compromissos.

“Conheço Sergipe em seus detalhes, com a responsabilidade de ter sido o candidato a governador que chegou ao 2º turno em 2018 pela confiança de boa parte dos sergipanos. E isso me enche de entusiasmo para poder fazer mais e mais pela nossa terra”, frisou o pré-candidato a deputado federal.

Para Valadares Filho, próxima ano será de extrema importância para Sergipe, “pois teremos mais uma oportunidade de discutirmos um Estado desenvolvimentista, gerador de emprego e renda, que gere riqueza para o nosso povo, fortaleça nossa agricultura (principalmente o homem do campo), valorize os servidores públicos e que faça dos serviços públicos uma grande referência para outros estados, ou um Sergipe que parou no tempo e não aproveita as oportunidades, mesmo na crise, para desenvolver a sua gente”.

“No Brasil, a luta pelos valores democratas, sociais e da ciência serão temas relevantes para homens públicos comprometidos com o país”, completou Valadares Filho.

Por Ascom/PSB