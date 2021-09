Aberta votação de projetos selecionados no Edital de Emendas do senador Alessandro

A partir desta terça-feira (28), os sergipanos já podem votar para escolher os projetos selecionados que devem receber recursos das emendas do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), destinadas em novembro de 2021, com execução em 2022. Ao todo são 170 propostas disponíveis para votação, atendendo diretamente todos os oito territórios sergipanos: Grande Aracaju, Sul, Centro-Sul, Agreste, Leste, Baixo São Francisco, Médio Sertão, Alto Sertão.

“Quero ouvir a população para saber quais projetos em nosso estado devem receber recursos dos R$16 milhões em emendas parlamentares que teremos disponíveis em 2021. Tenho como compromisso de mandato mostrar que é possível mudar as práticas políticas que estão viciadas. O uso de recursos de emendas parlamentares é uma delas. Cada parlamentar costuma investir nos seus redutos eleitorais com o objetivo de garantir seus votos. Nosso mandato atua de forma diferente. Promovemos essa chamada popular, porque quando a população escolhe pra onde vai o dinheiro do Orçamento ela fiscaliza melhor e cobra mais de quem vai executar a obra”, destaca Alessandro Vieira.

De acordo com o senador Alessandro, 405 projetos foram inscritos na primeira fase do Edital de Emendas Participativas, contemplando as áreas de Educação, Infraestrutura, Saúde, Assistência Social, Agricultura ou Pecuária, Segurança Pública e Empreendedorismo, Inovação e Geração de Renda.

Após análise técnica criteriosa, onde foi averiguada a viabilidade, a capacidade do órgão executor, a demanda de acordo com a região, os critérios de exigibilidade e o Orçamento 2022, 170 projetos foram selecionados para a segunda fase do Edital. Todas as propostas disponíveis para votação têm como objetivo responder às necessidades coletivas, podendo ser destinadas a uma região, cidade, bairro, comunidade ou instituição pública dentro do território de Sergipe.

Acesse votacao.senadoralessandrovieira.com e seja parte importante na escolha dos projetos que devem receber recursos das emendas do senador Alessandro Vieira. A votação vai até o dia 10 de outubro.