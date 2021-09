Aracaju inicia imunização de adolescentes de 14 anos

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta segunda-feira, 24, mais uma fase da vacinação da população contra a covid-19, com a inclusão dos adolescentes de 14 anos no calendário municipal.

Esta nova etapa também contempla a aplicação da dose de reforço em pacientes com alto grau de imunossupressão, de 50 a 59 anos, que tenham tomado a segunda dose há mais de 28 dias. Além desses, a gestão segue realizando a imunização das pessoas acima de 18 anos, inseridas na repescagem, além da segunda dose com agendamento.

Durante todo o dia de hoje, foram vacinados 2.566 adolescentes de 14 a 17 anos, além de 252 pessoas com a terceira dose. Com relação à repescagem, foram imunizadas 147 pessoas, e outras 3.869 com a segunda dose.

Com mais esse quantitativo, a gestão municipal segue avançando com a campanha de vacinação, com 85% da população vacinada com a primeira dose, totalizando 484.872 pessoas; e 57,73% da população adulta com a segunda dose, perfazendo um saldo de 296.683 cidadãos.

Cronograma

Pelo cronograma, tanto os adolescentes de 14 anos quanto os imunossuprimidos poderão receber a vacina até sexta-feira, dia 1º. Para este público, o imunizante estará disponível em sete pontos fixos, das 8h às 16h.

São eles: Estação Cidadania (Bugio); UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA).

Nestes locais, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais.Também será possível ter acesso ao imunizante no Parque da Sementeira, das 8h às 17h. É preciso se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

Para receber o reforço, os cidadãos de 50 a 59 anos, com alto grau de imunossupressão, devem ter tomado a segunda dose há mais de 28 dias.

Foto André Moreira