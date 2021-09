Arma do delegado Marcelo Hercos é encontrada na Zona de Expansão

A arma do delegado Marcelo Hercos foi encontrada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) em uma área de vegetação próximo ao local onde o veículo utilizado pelo grupo criminoso foi abandonado na Zona de Expansão. A arma foi localizada nesta segunda-feira (27).

A arma foi recolhida pela perícia e foram feitos todos os procedimentos dentro da cadeia de custódia para que sejam preservadas as informações no curso do processo judicial.

De acordo com o diretor do Cope, delegado Dernival Eloi, foi dada continuidade ao levantamento de informações que possibilitou que a arma fosse localizada.

“Nós encaminhamos uma equipe do Cope para Salvador, onde foram colhidas novas informações, além de outros elementos de prova que colhemos aqui desde a última sexta-feira”, mencionou.

Com essas novas informações, um dos presos, Manuel dos Santos Farias Neto, indicou o local onde estava a arma.

“Diante dessas novas informações, requisitamos ao Desipe que encaminhasse para o Cope os dois presos. Eles foram reinquiridos e o Manuel resolveu nos mostrar o local onde havia ocultado a arma de fogo”, complementou.

A Criminalística foi acionada e fez as primeiras perícias no local. “A arma também foi recolhida para exames em laboratório. Não são as condições ideias, pois a arma estava exposta, mas segundo os peritos existe a possibilidade de ser colhido material papiloscópico ou até mesmo genético”, concluiu.

Fonte e foto assessoria