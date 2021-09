Auditores fiscais deflagram nova greve na Secretaria da Fazenda de Sergipe

Os auditores fiscais tributários (AFTs) do estado de Sergipe decidiram retomar a paralisação das atividades na Secretaria da Fazenda (Sefaz/SE) por uma semana.

As informações são de que a decisão foi tomada em assembleia geral extraordinária da categoria, realizada nessa segunda-feira (27). Respeitando as normas e decretos relativos à Covid-19, a assembleia foi representativa, realizada na modalidade híbrida (virtual e presencial).

A greve teve inicio nesta terça-feira (28) e prosseguirá até a próxima terça-feira (05), às 7h. Nesta quarta-feira (28), às 7h30, será realizado um ato em frente ao Palácio de Despachos. Na Secretaria da Fazenda, o ato será na quinta-feira, às 7h.

Uma nova assembleia da categoria está marcada para a próxima sexta-feira , 01, às 15h.

Pedido de audiência

De acordo com o presidente do Sindicato dos Fisco de Sergipe (SINDIFISCO/SE), José Antônio, o governador Belivaldo Chagas precisa solucionar o impasse. “O secretário da Fazenda de Sergipe, Marco Queiroz, está promovendo insegurança e revolta na categoria. Está intransigente na decisão de colocar o cargo dos auditores fiscais tributários, que representam 408 servidores (as), em processo de extinção tácita. Essa é uma questão cara para a nossa categoria, trata-se do futuro do cargo dos AFTs. Apresentamos alternativa ao problema a implementação do Concurso Público, para o cargo de Auditor Fiscal Tributário (anunciado pela administração estadual), dentro dos dispositivos que regem a Lei Complementar nº 283 de 21 de dezembro de 2016”, afirmou Zé Antônio.