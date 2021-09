CRA-SE apoia I Congresso Internacional Educação Empreendedora

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) é uma das entidades apoiadoras do I Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania, realizado pelo Sebrae Sergipe. O evento será realizado de 10 a 12 de novembro e terá como tema ‘Construindo Pontes, Criando Valores’.

Ao todo, mais de 20 profissionais que se destacam em Sergipe, no Brasil e no mundo estarão proferindo palestras que incentivem o empreendedorismo. Para participar, os pesquisadores e professores podem fazer a inscrições dos seus artigos no site cieeci.com até o dia 20/10. Entre os palestrantes confirmados para o evento, está o presidente do CRA-SE, Adm. Jorge Cabral, e a conselheira Admª Cristiane Tavares.

De acordo com o presidente do CRA-SE, incentivar o empreendedorismo é preparar o país para o futuro. “Educação empreendedora é educar para uma mentalidade de possibilidades e de crescimento, por meio de estímulos que favoreçam a geração de crenças fortalecedoras unidas a capacidade de ação”, disse Adm. Jorge Cabral.

A professora universitária, assessora do Sebrae Sergipe, conselheira e coordenadora do Grupo de Excelência em Empreendedorismo feminino do CRA-SE, Admª Cristiane Tavares, afirmou. “Educação Empreendedora é construir conexões entre o Conhecimento, Habilidades e Atitudes, conhecido como CHA”.

Por Danilo Cardoso