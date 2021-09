Deputado cobra recomposição inflacionária dos servidores públicos

Na manhã desta terça-feira, 28, o deputado estadual Georgeo Passou (Cidadania) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para apelar ao procurador-geral de Justiça que encaminhe à Casa Legislativa, o Projeto de Lei sobre a recomposição inflacionária dos servidores do Ministério Público.

“Já foi votado 3% de reajuste para os servidores do Tribunal de Justiça (TJ/SE), lei sancionada sem nenhum problema. Infelizmente o Ministério Público está insistindo de uma tese de que não pode encaminhar um PL, com a mesma finalidade, para não afrontar a Lei Complementar 173. Sabemos também, que a Lei 173 não proíbe a reposição da inflação. Então, não tem mais justificativa até por que se tivesse alguma coisa errada com o PL do TJ, caberia o MP entrar com ações cabíveis contra o Poder Judiciário. e não vai fazer por que a lei foi feita da forma correta. Então, mais uma vez, a gente pede ao procurador-geral de Justiça que atenda as reivindicações do Sindicato dos Servidores Efetivos do MP, que estão nesta campanha de recomposição salarial já algum tempo”, colocou.

Na oportunidade, Georgeo Passou cobrou também do Poder Executivo, a recomposição inflacionária dos servidores estaduais que estão com perdas de mais de 30% ao longo dos últimos oito anos e o Governo de Sergipe não envia PL para ser apreciado pela Casa Legislativa com esta finalidade.

“Não podemos esquecer dos servidores do Poder Executivo estadual, onde várias categorias estão paralisando e o governador Belivaldo Chagas fingindo que nada está acontecendo. Estamos vendo movimentos da Polícia Unida, dos servidores da Saúde, da Educação, do pessoal do PCCV, todos lutando pela sua recomposição salarial que não chega essa Casa. O único servidor público do executivo estadual que teve algum ganho, ao longo desses anos, foi o governador, afinal de contas, foi aprovado por esta Casa a legalização daqueles últimos reajustes que eram tidos por inconstitucionais”, frisou o parlamentar.

Por Kelly Monique Oliveira