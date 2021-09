Edvaldo acompanha inauguração de hospital materno-infantil da UFS

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na manhã desta terça-feira, 28, da inauguração da unidade materno-infantil do Hospital Universitário (HU). Erguido pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o prédio foi entregue em junho deste ano, tendo parte das instalações já em funcionamento desde janeiro, com a realocação de serviços para o térreo e terceiro andar da unidade. A inauguração oficial do novo espaço do hospital-escola contou com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro, do secretário de Estado da Educação, Josué Modesto dos Passos Subrinho, representando o governador Belivaldo Chagas, e do deputado estadual Zezinho Sobral, representando a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

“A inauguração do hospital materno-infantil da UFS é um momento muito importante porque vai melhorar de maneira significativa o atendimento a este público em nossa cidade e em Sergipe. Além disso, se somará a nossa maternidade municipal, que estamos construindo em Aracaju, e ao hospital da criança, que o governo estadual vai inaugurar em breve, formando uma rede importante de atendimento para as nossas crianças. É mais uma iniciativa que mostra que os governos municipal, estadual e federal, unidos, podem solucionar diversos problemas que nossa sociedade enfrenta”, destacou Edvaldo.

O gestor de Aracaju ressaltou também que, com o novo espaço do hospital-escola, “o MEC traz uma obra que vai, efetivamente, melhorar a vida das pessoas”. “Vamos discutir juntos como irá funcionar. Aproveito para desejar boas-vindas ao ministro Milton Ribeiro e sua equipe do ministério. Que vocês possam vir sempre a nossa capital, nosso estado, trazendo boas novas para todos os sergipanos”, frisou o prefeito.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, agradeceu a hospitalidade do prefeito Edvaldo. Ele enfatizou que sentiu “a consideração muito grande” do gestor de Aracaju para com o MEC. O ministro também parabenizou a Universidade Federal de Sergipe pelo esforço para realizar a obra e disse que espera voltar em 2022 “para equipar a unidade”. “Também procederemos, aos poucos, com a contratação do quadro profissional”, completou Milton Ribeiro que fez, ainda, um breve balanço do trabalho realizado pelo ministério em 1 ano e 3 meses, período em que está na titularidade da pasta.

Reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Joviniano disse que entregar a unidade “é realizar um sonho, da sociedade sergipana, dos docentes e dos profissionais de saúde da UFS”. “A obra foi finalizada em junho, com o apoio fundamental de diversas gestões desta reitoria e de docentes que se uniram a esta realização. Tivemos o apoio indispensável do MEC e a parceria da Ebserh. Graças a isso, a estrutura física ficou pronta e os serviços poderão ser iniciados”, salientou.

Presente na solenidade, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, apresentou o trabalho que é realizado nas agendas do ministro em visita aos estados. Ele explicou também que “nessas conversas, o FNDE discute os planos de ações articuladas dos municípios, os novos projetos cobertos pelo fundo”. “Fazemos atendimento técnico junto aos prefeitos e secretários para dar vazão às demandas das cidades. Devemos chegar hoje a 1.300 prefeituras atendidas no país, até o momento. Um grande número”, detalhou o presidente do FNDE, acrescentando que “estamos aqui para auxiliar as prefeituras para ter acesso aos recursos para construção de equipamentos educacionais”, afirmou.

No evento, foi exibido, ainda, em tempo real, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que participava de uma Cerimônia de Entrega de Títulos de Propriedades Rurais, em Teixeira de Freitas, na Bahia.

A unidade

A unidade materno-infantil do HU-UFS/Ebserh/MEC foi construída com o objetivo de ampliar a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), além de expandir os espaços para ensino e pesquisa de excelência em Sergipe. O prédio possui cinco andares para a realização de procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Atualmente, estão em funcionamento o térreo e o terceiro andar. No térreo abriga o ambulatório da Saúde da Mulher com a oferta de especialidades como ginecologia, obstetrícia, cardiologia, endocrinologia para gestantes e fisioterapia uroginecológica. Também podem ser realizados exames ginecológicos.

Já no terceiro andar funciona a enfermaria hospitalar de pediatria, com 14 leitos ativos, onde são ofertados serviços regulares de assistência. No local, uma equipe multidisciplinar também oferece atividades recreativas em brinquedoteca e outras à beira-leito, como o projeto “Cineterapia”, cinema para crianças e adolescentes.

Para que a unidade entre em pleno funcionamento, o HU-UFS/Ebserh/MEC está em tratativas com o gestor local do SUS para contratualização dos serviços, podendo ser municipal ou estadual. A unidade também está em busca da aquisição de mobiliário e equipamentos tecnológicos para prestação de mais serviços.

O espaço destinado ao ensino e pesquisa também está pronto para utilização. A área é composta por três salas de aula, com capacidade para até 18 pessoas cada, equipadas com lousas de vidro, carteiras, birôs e cadeiras de escritório. Também possui um auditório com lugares para 80 pessoas sentadas.

Maternidade de média e alta complexidade

Após a conclusão das tratativas com os gestores locais do SUS para contratualização de serviços, a unidade materno-infantil poderá funcionar como maternidade de média e alta complexidade, com capacidade para realizar cerca de 500 partos mensais. Adquiridos os equipamentos necessários e contratualizados os serviços, a unidade contará com aproximadamente 146 leitos distribuídos entre UTI Neonatal, UTI Adulto (mulher), UTI Pediátrica, leitos de enfermaria e de alojamento conjunto (mãe e bebê).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA