Fábio Henrique: a Agricultura auxiliará a regularizar a situação das queijarias

As pequenas queijarias do sertão sergipano terão agora a parceria da Secretaria de Estado da Agricultura para auxiliá-los na regularização das empresas, para atender às novas exigências sanitárias. Essa foi uma grande conquista intermediada pelo deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE), entre o secretário Zeca da Silva e a Associação Sertaneja de Queijeiros ‘Sertão Forte’, na manhã de segunda (dia 27).

“O meu objetivo foi abrir um canal entre os pequenos empresários e a Secretaria de Estado da Agricultura. O Estado precisa olhar também para os pequenos produtores, criando benefícios para eles. Eles fazem a economia da região movimentar, são mais de 600 mil litros de leite consumidos nas mais de 300 pequenas queijarias”, declarou o deputado Fábio Henrique.

A presidente da Associação Sertaneja de Queijeiros ‘Sertão Forte’, Maria Joseane da Costa, afirmou que todas as dificuldades que as pequenas empresas tinham para regularizar a situação das queijarias estão sendo resolvidas desde que o deputado Fábio Henrique se sensibilizou com a situação e decidiu ajudar.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, explicou que existem algumas questões nacionais que dificultam as aprovações; mas que o Estado tem determinações próprias e as queijarias estão se adequando. “Tenho que fazer com que os problemas sejam resolvidos. A bacia leiteira será melhor atendida. Vamos organizar uma força-tarefa com as demais secretarias para avaliar os projetos já apresentados”, afirmou Zeca.

Licenças

Algumas queijarias já iniciaram o processo para a liberação das licenças ambientais, esses projetos estão tramitando na Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe – Adema. “O presidente da Adema, Gilvan Dias, solicitou que a equipe técnica acompanhasse as situações das licenças, se há necessidade de adequações nas fábricas ou se estão de acordo como determina a preservação ambiental”, explicou o deputado Fábio Henrique.

Foto assessoria

Por Henrique Matos