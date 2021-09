Festival Pet reúne ofertas pra lá de animal na plataforma online do RioMar Aracaju

Não é segredo para ninguém que os pets ocupam um lugarzinho especial no coração de seus tutores, como integrantes queridos da família, não é mesmo? E os pais dos bichinhos fazem o que está ao alcance para promover alegria e bem-estar aos filhos de quatro patas. Alimentação saudável, higiene, conforto e acessórios que deixam os ‘pequenos’ caindo de charme são os itens que dispensam maior atenção dos tutores.

Inspirada nas aventuras dos ‘amiguinhos’ super-heróis da Patrulha Canina, que é atração especial do RioMar Aracaju para a criançada nos meses de setembro e outubro, nossa plataforma online entra no clima e promove o Festival Pet, com as melhores ofertas para cães e gatos.

Acessando o RioMar Aracaju Online, os tutores vão encontrar guias, almofadas, petiscos de vários tipos e sabores, kit coleira temático, roupinhas, colares e pingentes para ‘menino’ e ‘menina’, brinquedos, petiscos, acessórios, entre outros itens disponíveis nas lojas Padaria Pet, Piticas e Isa Araújo.

No conforto de casa e com apenas um clique, o cliente pode comprar em várias lojas e receber a encomenda em até 2 horas. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de 100 reais. Nossa plataforma atende a todos os bairros de Aracaju. A campanha direcionada aos amigos de quatro patas segue até o dia 15 de outubro. Não dá pra ficar de fora!

Confira alguns itens que selecionamos especialmente para os pets:

Xixi Pode e Xixi Não Pode l Bolo de aniversário para gatos l Pipoca salgada para cães sabor picanha l Cat coleira moderna l Dog pelúcia fofinho – macaco l Vestido Lady Iris, coral lGuia peitoral Pantera Negra l Guia peitoral Wonder Woman, preto l Pingente Pet Patinha l Colar regulável para pet l Colar pet, dourado .

Foto: Divulgação

Da assessoria