Fundat abre inscrições para curso de Educação Empreendedora

A partir desta terça-feira, 27, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), da Prefeitura de Aracaju, abre inscrições para novas turmas do curso Educação Empreendedora: instrumento de transformação. Para o mês de outubro, serão disponibilizadas 60 vagas, em três turmas, para as Unidades Qualificação Profissional (UQPs) dos bairros Santa Maria, Santos Dumont e Porto Dantas.

A capacitação possui carga horária de 40h e ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Até o fim do ano, serão ofertadas 150 vagas para este curso. As turmas do mês de setembro já foram concluídas e os qualificados e certificados.

Para efetuar a matrícula, os interessados devem comparecer na sede da Fundat (calçadão da rua João Pessoa, 127, centro) ou nas UQPs e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. A idade mínima para participar é 18 anos e o requisito de escolaridade é o ensino médio incompleto. Ao término do curso, todos os alunos receberão o certificado de conclusão.

O curso de Educação Empreendedora está inserido na modalidade presencial das capacitações da Fundat e a sua oferta é parte das metas estabelecidas pela Fundação no Planejamento Estratégico da Prefeitura, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo em Aracaju, por meio da oportunidade de capacitação de empreendedores para que eles aprimorem a gestão do próprio negócio.

O curso possui uma grade curricular completa para preparar o empreendedor a aplicar os conhecimentos que serão adquiridos no seu empreendimento. Ao todo, a capacitação está dividida em cinco módulos: Inovação; Educação Financeira; Importância do cadastro do Microempreendedor Individual (Mei); Marketing Digital; e Startup.

Estes módulos serão ministrados pelo professor Jefferson Campos, empreendedor com atuação em marketing digital há mais de dez anos, doutorando e mestre em Ciência da Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), graduado e MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Tiradentes (Unit). Juntamente com ele estará o professor Diego Aragão, bacharel em Ciências Contábeis pela UFS e pós-graduando em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (USP).

Locais

Turma I:04/10 a08/10 – Unidade Qualificação Profissional Santa Maria (Rua Alexandre Alcino, 510, bairro Santa Maria);

Turma II: 11/10 a 18/10 – Unidade de Qualificação Profissional Maria Emília dos Santos (Dona Bibi) (Rua Sargento Brasiliano, 845, bairro Santos Dumont);

Turma III: 19/10 a 28/10 – Unidade de Qualificação Paulo da Conceição (Rua Gerson Farias, 345, bairro Porto D’Antas).

Foto Sérgio Silva