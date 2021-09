Governo reinaugura Centro Odontológico em São Cristóvão

Foram investidos quase R$400 mil CEO, que é o maior entre os 8 de Sergipe

O secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, representando o governador Belivaldo Chagas, reinaugurou, nesta segunda-feira (27), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) ‘João de Andrade Garcez’ em São Cristóvão. O Centro, que é o maior entre os oito CEO’s do Estado, atenderá usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de nove municípios e foi reestruturado com investimentos na ordem de R$390.223,75.

Felizola pontuou as inúmeras ações, obras de infraestrutura e demais investimentos em São Cristóvão e frisou a preocupação do governo no atendimento humanizado em Saúde. “O Governo também pensa o social, pensa em todos nós sergipanos. É um orgulho saber que temos o padrão das clínicas particulares, pois qualquer cidadão, especialmente o cidadão mais humilde, tem a oportunidade de usar os serviços de qualidade ofertados pela esfera pública. É para isso que o governo trabalha”, salientou o secretário Geral do Governo.

A reforma estrutural, revitalização dos ambientes e aquisição de equipamentos vão proporcionar melhorias aos serviços especializados oferecidos à população, assim como aos profissionais que exercem as funções no local. O CEO de São Cristóvão atende os municípios de Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Frei Paulo, Itabaiana, Itaporanga D’Ajuda, Malhador, Moita Bonita e Ribeirópolis.

“Esse equipamento foi ressignificado. Por conta da sua repaginada, ele vai atender uma demanda pautada na política que nós, da Saúde do Estado, vem primando, que é uma oferta com qualidade e humanizada, e com conforto necessário para a população. O CEO traz essa mudança e, em meio à pandemia, nós não paramos, damos continuidade à assistência. Estamos enfrentando com maestria e tudo é muito desafiador. Esse CEO está no território, mas não está restrito a população de São Cristóvão, vai atender a vários municípios ”, explicou a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

Para a diretora da Fundação Estadual de Saúde, Lavínia Aragão Trigo de Loureiro, a obra contemplou necessidades pontuadas pelos profissionais, conforme normas da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Odontologia. “Essa reinauguração tem uma peculiaridade, porque a reforma contemplou pleitos antigos dos próprios trabalhadores daqui, no quesito adequação da estrutura física. O governo se sensibilizou e atendeu também esses pedidos. Com a melhor condição de ambiência de trabalho, o profissional de saúde é valorizado, ele tem melhores condições e, consequentemente, ele presta o melhor serviço à população sergipana”, avaliou.

Reconhecimento

A dentista Elaine Almeida, que atua no CEO há dois anos, avaliou as melhorias da unidade e comemorou. “A gente fica feliz de estar trabalhando num local de qualidade, trabalhando para prestar um serviço de excelência, com novos equipamentos, a exemplo do sistema rotatório, que facilita a execução do procedimento de tratamento endodôntico. Antes, não tínhamos esse equipamento e, agora, vamos ter. É um equipamento utilizado em clínicas particulares e é um avanço grande termos aqui no serviço público também. Ele facilita um tratamento de canal, por exemplo, que em vez de duas, três sessões, se executa um canal em uma sessão única”.

A Atenção Primária em Saúde ofertada nos municípios não comporta todos os tipos de procedimentos que necessita um cidadão. O CEO tem a função de complementar o serviço, sendo um equipamento especializado. “Temos a garantia que aqui é porta aberta e com serviço de qualidade. Sabemos que vai oferecer endodontia, periodontia, traumatologia, procedimentos e serviços que não temos na nossa atenção primária e precisamos escoar pra cá. Então, que bom que o Governo do Estado reformou e agora vai nos garantir a continuidade da assistência com qualidade”, ressaltou a secretária de Saúde do município Moita Bonita, Jaqueline Fernandes.

O Centro de Especialidades Odontológicas foi implantado em 2014 e recebeu o nome de João de Andrade Garcez, que foi dentista, governador de Sergipe e, auxiliou na criação do curso de odontologia na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Na solenidade, o filho do homenageado, João Garcez Filho, comentou sobre o atendimento para pessoas com deficiência. “Essa unidade de Saúde tem um ambulatório que tem muito da cara do nosso pai, pois tem um espaço para atender pacientes com necessidades especiais, os quais precisam desse apoio, e ele sempre lutou por isso no Hospital de Cirurgia. Para nós da família, é de muita alegria saber que o sonho dele está sendo continuado”.

O CEO

O Centro de Especialidades Odontológicas do município de São Cristóvão é considerado o maior CEO entre os oito CEO estaduais. É do tipo III, em que contém 7 consultórios odontológicos, os demais possuem três ou quatro consultórios.

As especialidades odontológicas ofertadas estão de acordo com o padrão exigido pelo Programa Brasil Sorridente. Elas são: Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, Diagnóstico Bucal, Periodontia, Endodontia, Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, além de próteses dentárias.

A equipe do Centro de Especialidades Odontológicas é formada por cirurgiões-dentistas, auxiliares em Saúde Bucal, recepcionista, auxiliar em serviços gerais e vigilante patrimonial. A reforma da unidade agrega melhoria para os profissionais e usuários, com um ambiente mais confortável para realização do atendimento.

Foto: Arthuro Paganini