Homem condenado a 36 anos de prisão é detido no município de Frei Paulo

Policiais das Delegacias Civis de Frei Paulo e Pedra Mole, do Destacamento de Polícia Militar de Frei Paulo e da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar realizaram, nesta segunda-feira, 27, na cidade de Frei Paulo, o cumprimento do mandado de prisão de um homem acusado de cárcere privado, roubo e formação de quadrilha, praticados na cidade de Maruim, em Sergipe.

Os crimes cometidos por Cristiano Ferreira dos Santos, popularmente conhecido como “Tasso”, resultaram na unificação das penas em cinco processos, somando 36 anos, 10 meses e 20 dias de sentença.

Segundo as informações apuradas pela equipe investigativa das Delegacias de Frei Paulo e Pedra Mole, Cristiano Ferreira estava frequentando a cidade de Frei Paulo, onde foi preso, em função da mulher e do filho que residem na localidade.

SSP