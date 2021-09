Janier cobra reforma quadra poliesportiva em Itabaianinha

Empenhada em acolher os pleitos da Região Sul de Sergipe e ciente que esporte e lazer são elementos fundamentais para garantir a qualidade de vida da sociedade, a deputada estadual Janier Mota (PL) solicitou ao Governo do Estado, através de órgãos públicos competentes, que execute revitalização na quadra poliesportiva localizada no Bairro Mutirão, na cidade de Itabaianinha.

O pedido da parlamentar foi feito por meio de indicação protocolada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e ocorre devido ao atual estado da quadra de esportes: em decorrência de danos causados pela ação do tempo e ausência de manutenção adequada, o espaço – construído pelo Governo de Sergipe em 2011 – está com a cobertura metálica com vários pontos de corrosão e estrutura bastante danificada, necessitando de uma reforma.

De acordo com um laudo técnico de vistoria de engenharia, os danos localizados na quadra são, visivelmente, na cobertura metálica, que precisa ser trocada, pois há risco direto de um acidente. As demais estruturas – como pisos, paredes e arquibancadas – estão em bom estado de conservação, necessitando apenas de pequenos reparos, como pintura, limpeza/capina na entrada do espaço e a troca de guarda-corpo entre a quadra e a arquibancada.

“Atendendo a pedidos da população itabaianinhense, visitei e verifiquei de perto a situação atual da quadra, que está desativada e precisa de uma revitalização urgente. Diante da situação vista, protocolei uma indicação na Assembleia pedindo ao Governo do Estado que realize os reparos necessários para ativar esse importante equipamento esportivo”, reforça Janier Mota.

A parlamentar destaca que a quadra poliesportiva é um excelente atrativo para os moradores que vivem no Bairro Mutirão, proporcionando esporte e lazer às crianças e jovens. “Além do mais, uma vez em pleno funcionamento, o espaço contribui com a segurança da redondeza toda. Por isso, esperamos, mais uma vez, contar com a sensibilidade do governador Belivaldo para atender este pedido dos itabaianinhenses”, afirma.

Foto Breno Couto

Por Tatianne Melo