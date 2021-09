Mesa de Negociação se reuniu com Sintrase nesta terça-feira

O secretário de Estado da Administração (Sead), Dernival Santos, recebeu, na manhã desta terça-feira, 28, representantes do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Sintrase) para reunião após a reativação da Mesa de Negociação Permanente no âmbito da Administração Pública Estadual.

Ao início da reunião, o secretário fez um panorama da situação financeira atual do estado, afirmando que após muita dificuldade o estado tem conseguido atingir uma saúde fiscal. “É preciso haver a abertura de um diálogo permanente para que possamos tentar construir um caminho que não afete a saúde fiscal do estado, mas que ao mesmo tempo possamos rever alguns pontos ou distorções de categorias”, ressaltou.

Logo após, o presidente do Sintrase, Diego Menezes de Araújo, falou sobre as reivindicações da categoria. Declarou que diante de grandes perdas salariais por falta de reposição inflacionária, que tem trazido dificuldades financeiras para os servidores, é necessária a reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV), implantado em 2014, através da Lei nº 7.820. Apresentou outros pleitos.

Após ouvir as reivindicações, o secretário, que assumiu recentemente a Secretaria de Administração, pediu que fossem enviadas por escrito para que possa encaminhar para o governador Belivaldo Chagas para um estudo e análise do impacto financeiro para o estado. “É preciso ver todas as possibilidades com base legislativa e de cálculos. Tudo tem de ser bem estudado para que o estado não volte, no futuro, a um desequilíbrio fiscal”, afirmou.

Enfatizou que até 30 de outubro espera se reunir com todas as categorias de servidores públicos para ouvir suas demandas e pleitos e, consequentemente, encaminhar para o governador para que possa avaliar junto aos secretários da Fazenda e Casa Civil, e aProcuradoria Geral do Estado (PGE).

Ao final da reunião, o presidente do Sintrase disse que saia com o espírito de que vão conseguir efetivar alguns pleitos, para atenuar as dificuldades enfrentadas por cerca de 6 mil servidores do estado que o sindicato representa.

Participaram da reunião, como integrantes da Mesa de Negociação, a secretária da Inclusão Social, Lucivanda Rodrigues, que foi secretária Executiva da Secretaria de Administração, que enfatizou a implantação do PCCV; o representante da Procuradoria Geral do Estado, Túlio Cavalcante, que disse que levaria as reivindicações para o Conselho da PGE; e o presidente do Sergipeprevidência, José Roberto Andrade, que destacou que era a primeira vez que o órgão senta em uma mesa de negociação de servidores da ativa.

Também presentes o presidente do Sindicato dos Vigilantes (Sindvipse), João de Lira; a superintendente interina de Recursos Humanos da Secretaria de Administração Natália Maciel Lessa e a servidora Bianca Maciel Lessa.

Mesa de Negociação

A reunião da Mesa de Negociação é a primeira após a reativação da Mesa, anunciada pelo governador Belivaldo Chagas no dia 16 de setembro e que foi instituída através de decreto nº 40.993.

O intuito da Mesa de Negociação é fortalecer o debate entre a administração estadual e as categorias do funcionalismo para a construção de soluções conjuntas a partir do contínuo diálogo.

Além de promover o amplo debate com os servidores de todas as categorias, o Estado pretende valorizar, ainda, a transparência pública por meio desse espaço de negociação.

Sintrase