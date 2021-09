Parcerias possibilitam ampliar pontos de vacinação contra covid

A campanha de imunização contra covid-19 foi iniciada, na capital sergipana, em janeiro deste ano e, para garantir maior cobertura durante sua realização, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), conta com parcerias e apoios fundamentais, os quais têm viabilizado a ampliação dos pontos de vacinação para receber a população.

Atualmente, a campanha contempla os adolescentes de 14 anos e segue aplicando a segunda dose (D2), assim como a dose de reforço naqueles que tomaram a D2 até o dia 10 de abril.

Para atender estes públicos, no momento, são 21 pontos de vacinação espalhados pela cidade, dos quais dez são Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os demais são frutos de parceria com outras secretarias municipais e instituições que se somaram à mobilização pela vacinação geral da população aracajuana.

“Desde o início da vacinação, buscamos parcerias para otimizar a imunização. Como nossas UBSs são pequenas e continuam com atendimento de rotina, a parceria com espaços como universidades e shoppings é fundamental para garantir conforto para o usuário”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Da mesma forma, ressalta a gestora, a união de secretarias viabilizam, por exemplo, o drive-thru montado na Sementeira o ponto do Estação Cidadania. Nossas equipes buscam, sempre, promover ações que engajem o usuário, que despertem a consciência que vacina é um ato coletivo e importante para sairmos da pandemia. Foi assim com a ação para jovens de 18 anos, na qual contamos com intervenções da Fundat [Fundação Municipal de Formação para o Trabalho], Funcaju [Fundação Cultural Cidade de Aracaju], Sejesp [Secretaria Municipal da Juventude e Esporte] e parcerias com instituições privadas, como supermercado Massimo e plataforma de ensino Explicaê”, ressalta Waneska.

No âmbito do Município, o Parque da Sementeira, administrado pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), foi um dos primeiros locais a garantir amplitude à vacinação.

“Quando recebemos a sugestão, de pronto a atentemos porque a prioridade passou a ser a vacinação, dentro dos serviços e trabalhos executados dentro da Prefeitura. O parque, por conta dos decretos, foi fechado para as atividades de costume, salvo os serviços realizados dentro da Sementeira, e é uma parceria que está dando certo. Realizamos uma logística inicial para a primeira dose, depois, outra logística para a segunda dose. Diariamente, observamos o movimento da D1 e D2 para avaliar se há a necessidade de alguma inversão para melhorar a circulação dentro do parque e facilitar o processo de vacinação no drive. E essa parceria permanecerá enquanto houver a necessidade dentro da ação”, afirma o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Além da Sementeira, a campanha de vacinação conta com o espaço do Estação Cidadania, coordenado pela Sejesp, e também com o drive-thru do 28ºBC, e os pontos estruturados no Shopping Riomar, Aracaju Parque Shopping, Universidade Tiradentes (Unit), Uninassau, Pio Décimo, Igreja Universal, Externato São Francisco e, anteriormente, ainda teve disponível o Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos (CEPJSS).

Para o superintendente-geral da Unit, Saumíneo Nascimento, a disponibilização do espaço da instituição reforça a parceria que já existe com o Município em outros serviços. “Junto à Prefeitura, a Unit tem, por exemplo, uma parceria na coordenação da UBS do bairro 17 de Março, além de outras tantas ações às quais nos somamos. Diante do momento em que vivemos, a vacinação é de extrema importância para garantir a saúde e o bem-estar da população, portanto, situações que convergem com os valores que a Unit acredita e apoia. Além do espaço, para desenvolver a campanha, a instituição também disponibiliza estudantes das áreas de enfermagem e medicina, mais um suporte significativo. Acreditamos que é com apoio que podemos alcançar objetivos comuns”, ressalta Saumíneo.

As parcerias têm sido fundamentais para tornar a campanha acessível a toda a população como, de fato, deve ser, como pontua o superintendente do RioMar Aracaju, Jaryo Lima. “Quando todos os esforços estão focados na imunização contra a covid-19, e estar inserido neste contexto, como ponto fixo de vacinação, é para nós, do RioMar Aracaju, uma grande satisfação”, frisa.

“Através do compromisso que firmamos com a Secretaria Municipal da Saúde, possibilitamos maior escala à vacinação e um ponto acessível para as famílias, com a infraestrutura necessária para acolher a população e os profissionais da saúde com segurança, unindo forças com o poder público para vencer esse momento desafiador. Do final de julho até agora, mais de 20 mil pessoas passaram pelo shopping em busca do imunizante. Um número expressivo, que ressalta a importância da parceria com a Prefeitura de Aracaju”, salienta Jaryo.

O superintendente do Aracaju Parque Shopping, Fábio Teixeira, reiterou o compromisso com questões sociais e a importância da parceria junto à SMS. Para ela, “é uma parceria de grande sucesso”.

O Parque Shopping foi o primeiro shopping a pleitear um ponto fixo de vacinação contra covid-19 e, nesse intuito, criamos um espaço amplo e confortável para os profissionais da saúde e para a população que vem tomar a vacina. Inclusive, diante do grande número de pessoas que nos procuram, criamos um segundo posto para ampliação da imunização, visando, junto com a Secretária Municipal de Saúde, proporcionar maior celeridade, mais conforto e melhoria contínua no serviço de vacinação. Estamos juntos pela vacina e reiteramos o nosso compromisso com a agenda vacinal, abrindo as nossas portas para doses de reforço, repescagens, vacinação de adolescentes e para qualquer calendário em que seja necessário a união de nossas forças”, completa Fábio.

Foto: Marcelle Cristinne