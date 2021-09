PC prende homem por roubo e corrupção de menores em Carira

Policiais civis da Delegacia de Carira deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de Gabriel Silva Santos. A condenação feita pela Justiça é decorrente dos crimes de roubo e corrupção de menores. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (27), em Carira, região do Agreste Central sergipano.

De acordo com o delegado Eurico Nascimento, os crimes foram praticados em 2018, na cidade de Carira, quando Gabriel foi preso em flagrante com um comparsa, adolescente.

A prisão ocorreu na residência do autor do delito. O preso ficará agora à disposição do Poder Judiciário.

Fonte e foto SSP