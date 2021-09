PMA abre 1.100 vagas em oficinas da Fundat para outubro

A partir desta terça-feira, 28, a Prefeitura de Aracaju dá início às inscrições para as oficinas online e presencial de capacitação profissional do mês de outubro, realizadas pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). São capacitações em diversas áreas profissionais para todos os cidadãos aracajuanos.

As oficinas de outubro serão realizadas em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Estácio de Sá, Faculdade Jardins e Escola do Legislativo. Para as oficinas online, são ofertadas 1.100 vagas, em diversas áreas, como comunicação, meios digitais, gestão de pessoas, autodesenvolvimento, entre outros.

Entre as oficinas mais procuradas estão as de Oratória e Recepcionista. Com a Fundat retomando gradativamente as atividades presenciais, em virtude do avanço da vacinação contra covid-19 no município, desta vez, também será oferta a oficina presencial de Primeiros Socorros, com carga horária de 3h.

Para se inscrever nas capacitações online, é necessário acessar o link a seguir https://abre.ai/di6u ou o Qrcode que encontra-se na imagem ao lado, e preencher corretamente o formulário com as informações solicitadas. Os interessados também podem se inscrever, clicando neste mesmo link a partir da Bio do perfil da Fundat no Instagram – @fundataracaju. É possível se inscrever em até três oficinas.

Já para a capacitação presencial, o interessado deve comparecer à sede da Fundat, ou em uma das Unidades de Qualificação Profissional (UQPs), munido de de documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência com CEP de Aracaju. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 17h.

As oficinas online são ministradas na plataforma digital Google Meet. É importante que o aluno compareça na aula no dia e horário da oficina para a qual se inscreveu acessando o link que será enviado para o e-mail cadastrado. Além disso, é necessário o preenchimento do formulário de saída durante a oficina, para comprovar a presença na aula e ser certificado ao concluir a capacitação.

Cronograma da oficina presencial

14/10 – 8h às 11h – Primeiros Socorros (3h)

Local: Escola do Legislativo

Cronograma das oficinas online

7/10 – 09h às 11h – Oratória (2h)

13/10 – 15h às 17h – Educação Financeira (2h)

14/10 – 18h às 20h – Recepcionista (2h)

15/10 – 15h às 17h – Gestão De Recursos Humanos (2h)

18/10 – 15h às 17h – Marketing Pessoal (2h)

19/10 – 15h às 17h – Autoliderança (2h)

20/10 – 10h às 12h – Rotinas Administrativas (2h)

21/10 – 15h às 17h – A Nova Lei Da Licitação (2h)

22/10 – 10h às 12h – Administração Do Tempo (2h)

27/10 – 13h às 17h – Recrutamento E Seleção (2h)

29/10 – 10h às 12h – Resolução De Conflitos (2h)

