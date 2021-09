Prefeitura faz visita técnica em terreno em que será construída nova unidade de ensino na Piabeta

Oferecer educação de qualidade para os socorrenses é um dos objetivos da Prefeitura de Socorro. Por isso, na manhã desta segunda-feira, 27, o Prefeito Padre Inaldo esteve reunido com o secretário de Estado da Educação (SEED), Josué Modesto, com o diretor de Engenharia da SEED, Valdir Pinto, com a diretora da Diretoria Regional de Educação (DRE8), Marleide Cruz, e com a secretária municipal de Educação, Josevanda Franco.

A reunião aconteceu para definir os detalhes para o início da construção de uma escola de Ensino Médio na Piabeta. O terreno escolhido para a obra, que será cedido pela Prefeitura de Socorro, conta com um espaço de 10 mil metros quadrados, quatro mil serão utilizados na construção. A nova instituição de ensino contará com uma estrutura ampla e inovadora, com 18 salas, com capacidade para 40 alunos cada, laboratórios de ciência e informática, e 4 laboratórios especiais. Além disso, o novo colégio terá refeitório, quiosques, quadra de esportes, vestiário e área de lazer.

Durante a reunião e a visita técnica, também estiveram presentes o secretário municipal de Infraestrutura, Eliel Felipe, o secretário de Governo, Renato Nogueira, a procuradora-geral do município, Vivianne Sobral, o vereador Tiago Azevedo e o diretor do Departamento de Administração de Finanças da SEED, Paulo César. Toda a equipe esteve presente no terreno para conferir detalhes mais minuciosos do projeto. De acordo com Valdir Pinto, o terreno foi avaliado como viável para o projeto.

O prefeito Padre Inaldo destacou que está muito feliz por finalmente poder realizar esse sonho da comunidade da Piabeta. “A população será beneficiada porque não precisará levar os filhos até Aracaju ou se deslocar para outros conjuntos. Eu agradeço ao secretário Josué, a toda a sua equipe e ao governador Belivaldo Chagas pela parceria e por ajudarem a proporcionar a realização desse sonho”, destacou.

Márcia Costa, de 52 anos, é dona de casa e moradora da comunidade. Ela se sentiu muito feliz ao receber a notícia da construção da nova escola. Segundo Marleide Cruz, diretora do DRE8, a proposta inicial do espaço é proporcionar aulas para alunos do ensino médio, no entanto, é possível que sejam ofertadas aulas de ensino fundamental e ensino profissionalizantes, já que a escola será construída no formato para atender a essas modalidades de ensino.

O secretário de Estado da Educação, Josué Modesto, explicou que a obra tem previsão de entrega de um ano a partir do final do processo licitatório e da escolha da empresa responsável. Josevanda Franco, secretária municipal de Educação, destavou que a construção de uma escola é sempre muito representativa para qualquer comunidade. “A Piabeta já tem uma creche e a construção dessa unidade de ensino médio traz um resultado excepcional no desenvolvimento da localidade”, disse Josevanda.

Fonte e foto assessoria