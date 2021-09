Pró-Rodovias: Obras da Rodovia entre Serra do Machado e Ribeirópolis ganham celeridade

Serviços complementam a reestruturação da SE-240 entre o povoado e os municípios de Moita Bonita e Ribeirópolis

Com a diminuição do período chuvoso, fator que compromete o bom andamento dos trabalhos relacionados à pavimentação granítica, as obras da reestruturação da Rodovia SE-240 entre o povoado de Ribeirópólis, Serra do Machado, no Território Agreste Central Sergipano e o município de Nossa Senhora das Dores, no Território Leste Sergipano, ganharam celeridade nas últimas semanas.

Com investimentos na ordem de R$ 13.649.243,23, provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), a obra integra o Pró-Rodovias, que por sua vez, faz parte do Avança Sergipe, programa que tem entre os seus principais objetivos, acelerar a recuperação econômica, posterior aos danos causados pela pandemia da Covid-19.

Realizada pelo Governo do Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), os serviços de reestruturação da rodovia entre o povoado Serra do Machado e o município de Nossa Senhora das Dores estão modificando o cenário de quem por ela trafega.

A obra

Com 24,4 km de extensão, a via possui oito metros de largura, tendo seis metros de pista de rolamento, e um metro de acostamento em cada lado, sendo que os serviços de reestruturação correspondem à reciclagem, terraplenagem, confecção de base, imprimação, aplicação de camada asfáltica, execução de serviços completos de drenagem, implantação de meio-fio, serviços complementares e sinalizações, vertical e horizontal.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, a intervenção já se mostra diferente. “Passado o período invernoso, que muito contribuiu para a diminuição no bom andamento do cronograma de serviços das diversas obras do Pró-Rodovias que estão sendo executadas em boa parte do Estado, as obras estão com novo aspecto e mais céleres”, afirma.

De acordo com o secretário, os trabalhos no trecho em questão estão mais dinâmicos. “Praticamente fizemos a reciclagem em todo o trecho, já aplicamos a capa asfáltica em 5 km, serviços de drenagem profunda em 4 km e implantação de valetas de proteção de corte. Atualmente os profissionais reiniciaram a confecção de base e posteriormente a imprimação e aplicação da capa asfáltica, executam a limpeza de bordos e dão prosseguimento aos serviços de dispositivos de drenagem, de modo que o percentual executado é de 35%”, explica.

Ainda segundo Ubirajara Barreto, o Pró-Rodovias será um marco na história econômica do Estado. “Grande parte da malha viária estadual possui mais de três décadas de construída, e, somente agora passa por um processo de revitalização sem precedentes nos oito territórios sergipanos. A reestruturação das rodovias garantirá mais segurança aos condutores e pedestres, além de facilitar a trafegabilidade, contribuindo de forma incisiva na recuperação econômica, uma vez que os principais setores serão beneficiados diretamente”, ressalta.

