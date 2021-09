Quarto envolvido na tentativa de homicídio de delegado chega a Sergipe

O quarto envolvido na tentativa de homicídio praticada contra o delegado Marcelo Hercos chegou a Aracaju escoltado por equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e do Grupamento Tático Aéreo (GTA), nesta segunda-feira (27). Ele foi identificado como o responsável pelo aluguel do veículo que foi utilizado no estelionato e no crime contra o delegado da Polícia Civil de Sergipe.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, Cristian, que foi preso em Salvador por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), apresentou uma versão diferente do que já havia sido constatado pelas investigações do Cope.

“Ele havia dito que tinha sido roubado em Lauro de Freitas no dia do fato às 9h, mas já comprovamos que os três entraram em Sergipe às 2h da manhã. Cristian ficou na Bahia e resolveu contar essa história do roubo do veículo que não procede”, detalhou o delegado relembrando que o preso, após o crime, procurou uma delegacia de Salvador (BA) para fazer o falso boletim de ocorrência.

O preso Cristian chegou a alegar, em novo depoimento, que o autor dos disparos contra o delegado teria dito para que ele fizesse o boletim de ocorrência. “Na Bahia, ele já havia contado outra versão dizendo que Wellington, o autor dos disparos, havia mandado ele ir numa delegacia fazer essa queixa falsa”, acrescentou o delegado.

O Cope já solicitou o recambiamento de Wellington, mas aguarda decisão judicial.

