Representante do Agronegócio destaca atuação de Laércio

O empresário rural e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), Ivan Sobral, acredita que a escolha de Laércio Oliveira (PP) como pré-candidado poderá dar uma guinada no setor agropecuário sergipano, caso ele seja o escolhido e obtenha êxito nas eleições de 2022 para o Governo do Estado. De acordo com Ivan, o deputado Laércio tem sido muito sensível e preocupado com o agro.

“Recentemente, ele aportou recursos para o Centro de Biotecnologia Animal, um projeto ousado e revolucionário que democratizará e ofertará material genético de primeira linha para os produtores de Sergipe. Tivemos avanços junto ao Ministério da Agricultura como a permissão do plantio consorciado de capim braquiaria com milho e estudo de viabilidade do capim panicum com milho. Tudo isso graças ao seu trabalho”, disse.

E não para por aí. O presidente da Faese pontua outros avanços para o setor fruto da ação política de Laércio. “Destaco o empenho do deputado para a conclusão do terminal pesqueiro de Aracaju, através de sua intermediação junto ao Ministério da Agricultura, que aportou mais recursos para a obra, que trará segurança sanitária para a população, oportunidade de negócios para os produtores e dignidade para as famílias das pessoas envolvidas com o beneficiamento dos pescados”, pontuou.

Para Ivan, o deputado Laércio Oliveira tem o diferencial de ser empresário e líder classista. Ele sabe como fazer o Estado se desenvolver. “O empresário tem sempre a visão do progresso através do trabalho. O trabalho gera emprego, renda, dignidade para trabalhadores e empresários. Sem falar que quanto mais se fortalece o setor produtivo, melhor a arrecadação do Estado”, sentenciou.

Por fim, Ivan Sobral destaca a capacidade de diálogo de Laércio Oliveira e o profundo conhecimento do Estado. “Como líder classista, ele tem o diálogo com as classes e a capacidade para escolha dos melhores técnicos para elaboração de um plano de governo e o assessoramento na condução de um possível mandato. Portanto, um nome extremamente qualificado para governar o nosso estado”, concluiu.

Fonte e foto assessoria