Retorno ao mercado de trabalho exige reinvenção e atenção as novas tendências

Consultorial orienta para a importância do comportamento na hora da entrevista

A pandemia não trouxe apenas a doença, ela acarretou ainda, graves consequências para o mercado de trabalho, favorecendo o desemprego. Com os desligamentos, uma grande parte da população passou a viver uma dura realidade. Para retornar ao mercado, é preciso mais que vontade, é necessário preparo e ajustes para acompanhar as novas tendências. Mas nem sempre é possível passar por esse processo sozinho. Nesse sentido, especialistas se dedicam a reconduzir essas pessoas ao mundo do trabalho.

“Entendemos que todo desligamento é um choque. Por esse motivo, a Consultorial busca seguir uma linha que começa por acolher as pessoas de forma positiva, fazendo-as acreditar que é possível retornar ao mercado e se recolocar em boa posição”, explica a diretora de RH e analista de carreiras, Ina Gardênia Soares. Ela observa que o ponto de partida está no currículo, sendo preciso uma ampla análise desse documento, que apresenta o candidato.

“É através do currículo que verificamos se a vaga pretendida está dentro das possibilidades do candidato. É importante conduzir a pessoa para a função certa que ela poderá desenvolver com facilidade. Nem sempre o currículo está correto, então, algumas vezes é necessário fazer uma edição”, atenta a RH da Consultorial. Ela esclarece que o candidato hoje, precisa bem mais do que já sabe, d que acumulou na experiência, sendo necessário estar sempre em processo de reciclagem, e de aperfeiçoamento.

Acompanhando

Gardênia observa que a Consultorial não faz apenas a edição dos currículos, mas o acompanhamento do candidato. “Nós avisamos ao pretendente onde será a entrevista, damos dicas comportamentais, orientamos sobre como se vestir para realizar uma boa entrevista de emprego e sobre a importância de ter uma boa postura correta, para o ingresso no mercado de trabalho. Sou analista de perfil comportamental e, em alguns casos, fazemos a análise para saber com quais perfis estamos lidando”, atenta a RH.

Exigente – Gardênia ressalta que o mercado atual é competitivo e exigente. “As empresas querem pessoas com cursos de graduação, especialização em todas as áreas que incluem Marketing, Tecnologia, Informática, Construção Civil, Vendas e muitas outras profissões”, ressalta a analista de carreiras. Ela observa que o candidato, uma vez contratado, deve se esforçar e dar o melhor de si, nas atividades na empresa, porque com certeza se sairá bem. “É preciso ter força, disciplina, metas e conseguirá o melhor”, orienta a especialista em Recursos Humanos.

Fonte e foto assessoria