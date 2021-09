Saiba como evitar acidentes elétricos ao utilizar o aparelho celular em casa

O celular é um eletrônico indispensável no cotidiano, mas pode ser muito perigoso quando utilizado no momento que estiver carregando na tomada. Segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade – Abracopel, em 2020 foram registrados 15 acidentes entre choques e explosões com celulares. A Energisa Sergipe orienta que os consumidores fiquem atentos para evitar acidentes domésticos

Utilizar o aparelho de celular quando estiver carregando pode sobrecarregar o aparelho e causar acidentes como a descarga elétrica. O coordenador de segurança da Energisa Sergipe, Robson Jezler, orienta que o ideal é retirar o aparelho da tomada para usá-lo.

“A orientação é não utilizar o celular enquanto ele estiver conectado à tomada. Se for necessário usar, é melhor desconectar e depois colocar novamente para carregar. É um hábito comum, mas o celular não deve ser usado enquanto ele estiver carregando”, alerta Robson.

Ainda segundo Robson, os consumidores devem evitar dormir com o celular carregando na tomada e próximo à cama, pois um superaquecimento pode levar o aparelho a explosão.

Como evitar acidentes:

-Não utilize o celular quando estiver carregando. Se for necessário usar o aparelho, desligue da tomada;

– Não utilize ou carregue o celular se estiver chovendo ou com relâmpagos;

– Evite carregar o celular enquanto estiver dormindo, principalmente embaixo do travesseiro ou ao lado da cama, para evitar o superaquecimento;

– Evite carregar o celular em locais úmidos, como o banheiro por exemplo, pois a água é um bom condutor de energia e pode causar choque elétrico.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas