Sergipe recebe mais de 67 mil vacinas contra a Covid-19 para aplicação em primeira e 2ª doses

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebe na tarde desta terça-feira, 28, e na madrugada desta quarta, 29, novos lotes de imunizantes contra a Covid-19. São 67.070 doses, sendo 53.820 da Pfizer e 13.250 da AstraZeneca. Conforme pauta enviada pelo Ministério da Saúde, as vacinas serão aplicadas em primeira e segunda doses.

A enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira, destacou que o Estado de Sergipe avança firme no objetivo de vacinar toda a população alvo definida pelo Ministério da Saúde, que são as pessoas com 18 anos a mais, as doses de reforço para os idosos, bem como adolescentes de 12 a 17 anos. As doses serão distribuídas na manhã da quarta, 29.

De acordo com o último boletim epidemiológico, Sergipe vacinou com a primeira dose 69,26% da população, o que dá 1.566.022 pessoas. Estão imunizados com a segunda dose ou dose única, 861.441 pessoas, ou seja, 37,15% da população. Já tomaram a dose de reforço, 3.531 idosos.

Com informações e foto da SES