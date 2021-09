Sergipe registra 22 casos novos de Covid-19 e nenhum óbito

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, Sergipe registrou, nesta segunda-feira(27), 22 novos casos de Covid-19, totalizando 278.036 pessoas que testaram positivo para a doença. Mais uma vez, não houve registro de óbitos nas últimas 24h. O quantitativo de pessoas que perderam a vida durante a pandemia é de 6.008.

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe, mostram que na rede pública 17 pessoas estão internadas em Unidades intensivas em consequência da Covid-19, com taxa de ocupação de 12,1%. Na rede privada são 7 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, e a taxa de ocupação é de 19,5%.

Vacinação

Total de primeiras dose enviadas aos municípios é 1.566.022; segundas dose enviadas 821.405; doses única 40.036 e doses de reforço 3.531, sendo assim, o total de doses encaminhadas para todo o território sergipano é 2.843.979. Foram aplicadas ao total 2.430.994 doses, desse modo, a cobertura vacinal de primeira dose chega a 69% e segunda dose 37,15%.