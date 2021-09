SMTT altera linhas e amplia atendimento no Jabotiana

Atenta ao crescimento populacional e à expansão imobiliária do bairro Jabotiana, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), fará alterações nas linhas de ônibus que atendem aos conjuntos JK, Santa Lúcia e Sol Nascente, a partir da sexta-feira, dia 1º de outubro. Essas alterações incluem novas denominações e itinerários, ampliando o atendimento à população e facilitando a mobilidade urbana da região.

Cinco novas linhas passarão a atender os conjuntos JK, Santa Lúcia e Sol Nascente: a 400-1 Circular Santa Lúcia 01, 400-2 Circular Santa Lúcia 02, 402 Sol Nascente/DIA, via avenida Rio Poxim, 406 Aloque/DIA, via JK e 406-B Aloque/DIA, via JK.

Já as linhas circulares 400-1 e 400-2, substituirão as linhas 402-2 Santa Lúcia/DIA 02 e 402-3 Santa Lúcia/DIA 03. Da mesma forma, a linha 402 substituirá as linhas 402-1 Santa Lúcia/DIA 01 e 402-3 Santa Lúcia/DIA 03, passando a atender a avenida Rio Poxim, no Conjunto Santa Lúcia e as imediações da rua João Ouro.

A linha 406 substituirá, em dias úteis, a linha 402-1 Santa Lúcia/DIA, passando a atender o Conjunto JK. A linha 406B substituirá, aos sábados, domingos e feriados, a linha 402-1 Santa Lúcia/DIA 01, passando a atender também o Conjunto JK e a avenida Rio Poxim.

Além da mudança nas linhas e itinerários, haverá ampliação na quantidade de veículos que atendem ao bairro, como explica o superintendente da SMTT, Renato Telles. “Essa região cresceu e apresenta uma expansão imobiliária significativa nos últimos anos, por isso, as linhas de ônibus e seus itinerários foram revistos, visando melhorar o atendimento à essa população. Além de ampliar o atendimento, estamos aumentando a quantidade de veículos das linhas que vão atender a comunidade”, disse.

Atendimento aos residenciais

Com a ampliação do itinerário, as novas linhas circulares 400-1 e 400-2 passam a atender o Conjunto Santa Lúcia e os residenciais Viamonte Cond. Clube; Cond. Ilha dos Açores; Reserva Alto Verde; Portal das Flores Condomínio Clube; Cond. Alto do Santa Lúcia; Parque Nascente Residencial Clube; Cond. Parque Nascente; Qualivida Clube Residence; Recanto da Natureza; Recanto das Árvores; Cond. Recanto das Palmeiras; Cond. José Rosa de Oliveira Neto; Residencial Montserrat; Cond. Recanto dos Ventos; Residencial Rio Poxim; Cond. Tenysson Fontes; Cond. Alameda da Jabotiana; Cond. Santa Fé; Cond. Vila Velha; Cond. Bela Vista; Residencial Villa Real; Cond. Santa Lúcia Residence; Parque das Fontes Club Residence; Cond. Vila Viver; Vivendas Santa Lúcia; Cond. Villa Astúrias; Boungainville Residence; Solar Mon Jardin; Cond. Terra do Sol; Residencial Santa Lúcia; Cond. Vitória-Régia; Residencial Via Solares; e Cond. Caminho do Sol.

Já a linha 402 fará o atendimento dos seguintes locais: Conjunto Sol Nascent;, Avenida Rio Poxim (Conj. Santa Lúcia); Cond. Vivendas do Bosque; Cond. Encantos do Bosque; Cond. Arboris Jabotiana; Reserva das Flores; Cond. Parque das Serras; e Cond. Canto Belo. Enquanto a linha 406 irá atender o Conjunto JK, além de continuar servindo ao Cond. Residencial Mirante Santa Lúcia e Reserva Santa Lúcia.

O diretor de Transportes Públicos da SMTT, Antônio Vasconcelos, acrescenta que todas as informações estão disponíveis para os usuários do serviços no site da SMTT pelo www.smttaju.com.br. “Ouvimos as demandas dos moradores e estamos ampliando o atendimento do transporte público na região para facilitar a locomoção de quem reside ou trabalha no Jabotiana. O itinerário completo e horários de cada linha estarão disponíveis no site da SMTT”, informa.

Foto: Marcelle Cristinne