Vice-líder questiona silêncio da oposição na Câmara Municipal sobre as obras em Aracaju

Em discurso, o vereador Fábio Meireles (PSC), vice-líder da situação, questionou o silêncio da oposição sobre a realização das obras executadas pelo Poder Executivo. A reação aconteceu na manhã desta terça-feira, 28, durante o Pequeno Expediente da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

Fábio Meireles argumentou que somente os parlamentares da situação destacam as obras realizadas pela prefeitura, enquanto a oposição fica em silêncio. “O silêncio ensurdecedor da oposição sobre as obras que tem buscado mudar para melhor a vida dos aracajuanos, mas infelizmente só a base aliada do prefeito reconhece o trabalho executado”, disse.

O vice-líder entende que o parlamentar da base do prefeito busca trabalhar pelo povo e menos para a política. “A cada dia que passa quero trabalhar mais para o povo e menos para o político, foi para isto que a população me elegeu vereador e não somente para discurso eleitoral pensando em eleições futuras”, finalizou.

