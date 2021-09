Zezinho: “a Maternidade do HU é uma realidade e agregará a Rede Materna de Sergipe”

A Rede Materna de Sergipe ganhou oficialmente mais um importante equipamento: foi inaugurada nesta terça-feira, dia 28, a Unidade Materno-Infantil e o Centro Obstétrico do Hospital Universitário de Aracaju. Defensor da Saúde Pública e engajado para efetivação e abertura da unidade, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) comemorou a vitória das mães, crianças e profissionais de Sergipe. O parlamentar esteve por diversas vezes na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e no Ministério da Saúde para defender a pauta e buscar resultados.

“Um dia de comemoração pelo resultado de uma luta ampla e conjunta. A estrutura está pronta, com alguns serviços em funcionamento, e preparada para atender as gestantes sergipanas. O que aguarda é a instalação de mais equipamentos, a ativação de serviços mais complexos e a convocação dos profissionais para iniciar os trabalhos em plenitude. Essa unidade reforçará a rede materna, ampliará o atendimento de alta complexidade e também será necessária para a expansão da pesquisa, do ensino e da formação profissional”, destacou Zezinho Sobral, que participou da solenidade de inauguração o evento ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, do prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, do reitor da UFS, Valter Joviniano Júnior, do secretário de Estado da Educação, Josué Modesto dos Passos Subrinho, representando o governador Belivaldo Chagas, e de Oswaldo Ferreira, presidente da Ebserh.

O prédio da Unidade Materno-Infantil do HU/UFS foi construído pela UFS, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e o Ministério da Educação e Cultura (MEC), com o objetivo de ampliar a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe. São mais de 7 mil m², com estrutura de seis pavimentos e 118 leitos. Além das Unidades de Tratamento Intensivo – UTIS – materna, neonatal e pediátrica, o espaço conta com consultórios médicos, um centro cirúrgico com cinco salas de parto e seis salas cirúrgicas (uma para procedimentos de mastologia, duas para obstetrícia, uma para ginecologia e duas para pediatria). A unidade conta, ainda, com ambulatório da Saúde da Mulher com serviços de ginecologia, obstetrícia, cardiologia, endocrinologia para gestantes e fisioterapia uroginecológica, enfermaria hospitalar de pediatria e muito mais.

“Gratidão é a palavra! Estamos cada vez mais perto de ver a Unidade Materno-Infantil do HU/UFS em total funcionamento. Estou muito feliz ao vê-la inaugurada, fruto do resultado de nossa luta e do constante diálogo com a UFS e o Ministério da Saúde desde quando eu estive Secretário da Saúde. Como deputado, reforcei meu compromisso. Quando estiver em plenitude, ela desafogará a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, atual referência na assistência às gestantes consideradas de alto risco”, reforçou Zezinho Sobral.

Ainda de acordo com o parlamentar, esta é uma conquista das mulheres sergipanas, dos estudantes, dos profissionais da saúde e do SUS Sergipe. “Sigo acompanhando todos os trâmites e trabalhando para que a saúde pública sergipana esteja cada vez mais fortalecida. Também sigo atento à questão da convocação dos profissionais que, segundo o ministro Milton Ribeiro, acontecerá até o fim de dezembro”, complementou o deputado.

Durante o pronunciamento, o ministro da Educação Milton Ribeiro citou a ligação com Sergipe e destacou a importância da união de esforços para a concretização da maternidade do HU/UFS. “Agradeço ao deputado Zezinho Sobral pela representação que faz na Assembleia Legislativa. Parabenizo a Universidade Federal de Sergipe pelos esforços para que a maternidade fosse concretizada e quero retornar a Sergipe em 2022 para vê-la funcionando por completo e equipada. A contratação do quadro profissional será feita aos poucos. A maternidade do HU é uma grande obra muito bem estruturada que vem para amparar todas as pessoas que precisam de cuidados específicos”, pontuou.

Também durante o discurso, o reitor da UFS, Valter Joviniano Júnior, agradeceu o empenho e a colaboração do deputado Zezinho Sobral para a abertura do prédio. “Zezinho Sobral batalhou para que a estrutura da maternidade fosse concluída e os serviços em funcionamento. Já conversamos bastante e ele esteve aqui na UFS e no prédio do HU. O deputado esteve recentemente pedindo pela maternidade. Na época da implantação do Hospital Universitário de Lagarto, ele estava Secretário da Saúde e nos ajudou bastante no processo. A UFS agradece a presença e a amizade”, destacou o reitor.

Ascom Deputado Zezinho Sobral