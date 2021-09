A Prefeita de Gararu vem sendo destaque no Alto Sertão Sergipano

Conhecendo a história politica de Gararu e todos os gestores que passaram pela sua prefeitura municipal, não é difícil acreditar que a nova gestora, Zete de Janjão, eleita no último pleito das eleições municipais, pegou uma casa totalmente bagunçada.

Mas, uma coisa vem chamando atenção de todo o Alto sertão sergipano. A forma com que a atual gestão vem desempenhando seu trabalho é admirável, em menos de um ano estão contornando os problemas deixados pelas antigas gestões e fazendo um trabalho de dar inveja.

Para a Prefeita Zete, a população não poupa os elogios, bondosa, povão, prestativa e generosa são adjetivos que se ouve por onde chega e a descreve muito bem.

Zete de Janjão faz questão de por a mão na massa, e, além de fazer o papel compreendido dentro do poder executivo, ela também fiscaliza o trabalho que vem sendo desempenhado pela sua equipe e escuta a população para entender suas necessidades. Nesses primeiros meses de mandatos conseguiu diversas bem feitorias, milhões vêm sendo investido em Gararu através de seu trabalho e solicitações. Esteve nos gabinetes em Brasília atrás de recursos para que sua cidade venha a se desenvolver ainda mais. A boa vontade e disposição realmente é um diferencial que a coloca em destaque entre os líderes do executivo municipais do nosso estado.