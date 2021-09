Alerta de golpe: Policial Militar de Sergipe foi vítima de Crime Cibernético e quase caiu em um golpe de Estelionato

Policial militar de Sergipe, que pediu para não ser identificado, recebeu um contanto de uma senhora via Whatsapp do número 11 94069-1196, que se dizia funcionária que se identificou como Priscilla Martins da Empresa Mais Consig, Empréstimos, com sede em Mauá/SP, e ofereceu uma quantia que interessou ao policial militar, que devido já ter ouvido falar na mencionada financeira, ele ficou tranquilo.

Daí partiram para as negociações, e como o valor oferecido foi muito alto, ele passou a desconfiar e se identificou com policial militar pra ver se ela temia, mais as negociações continuaram. Em ato contínuo, este policial militar recebeu um ligação do mesmo celular, de um senhor que se identificou como Patrick, e pediu alguns dados que o policial forneceu, e de imediato já recebeu uma minuta do contrato pelo mesmo whatsapp.

Em seguida o senhor Patrick retornou a ligação, e informou que só liberava o dinheiro mediante um avalista que ganhasse mais de 5 salários mínimos e tivesse uma casa com escritura. Como o PM já estava desconfiado, passou a alimentar a conversa e perguntou se não podia depositar um valor como seguro, e o senhor Patrick disse que sim! Que o valor deveria ser R$ 1.998,99 e enviou a cheve do PIX 11983456188, para caixa econômica federal, e mencionou que não podia chegar através de depósito em conta. Informei que tinha o valor solicitado, e que já ia fazer o PIX.

Momento em que o PM passou a consultar na internet pra tentar achar algo sobre a empresa, tendo achado o facebook e entrou em contato através de um número, onde a senhora que atendeu logo perguntou: “Depositou o valor solicitado por eles?”, e eu respondi que não. Ela passou o celular para a gerente, que foi muito atenciosa, e disse que a financeira Mais Consig não solicita dinheiro de quem já está a procura de crédito, e que a empresa que ele gerencia, como tantas outras estão caindo na pontuação no conceito financeiro devido a estes golpes, e que os únicos contatos que elas possuem são os: 11 4309-1777 11 98675-8371 11 94916-2308, e alguém entrar em contato usando outros números, se trata de fraude, e pode ligar pra elas imediatamente por qualquer um destes números.

Em seguida em entrei em contato informando que já tinha conseguido uma pessoa que ganhava mais de 5 salários mínimos, que se tratava de um Coronel da PM de Sergipe, e que ele já estava fazendo as buscas pelas ferramentas do setor de investigações para constatar se não se tratava de fraude através do celular dela e da chave do PIX. Momento que ela bloqueou totalmente os contatos com o policial militar. Hoje já recebi outros contatos, mais bloqueei de imediato.

*O texto é de autoria de um policial militar que pediu para não ser identificado