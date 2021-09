Aposta nas ovelhas desgarradas

Por Adiberto de Souza *

Seja quem for, o candidato da situação não terá vida fácil na disputa pelo governo de Sergipe. Ao contrário do que pensam alguns, ninguém vence uma eleição de véspera. Que o diga André Moura (PSC). Ele se achava eleito senador, mas quando as urnas foram abertas perdeu para um delegado neófito em política. Caso pule fora do barco governista, o senador Rogério Carvalho (PT) poderá ser o principal adversário do candidato da situação. Experiente em disputas majoritárias, o petista já começou a atrair para o seu projeto alguns prefeitos, vereadores e lideranças sem mandatos. Claro que ninguém confessa agora o desejo de abandonar o guarda-chuva do governador Belivaldo Chagas (PSD). No momento certo, as ovelhas desgarradas pularão a cerca pras bandas da oposição, naturalmente interessadas numa fatia do bolo a ser servido em caso de uma vitória do pré-candidato petista. Aos governistas que se acham imbatíveis não custa lembrar que em política, trair e coçar é só começar. Misericórdia!

Furtada dentro de casa

A jornalista Ana Alves (DEM) teve um baita prejuízo por confiar em quem não merece. Segundo ele, um amigo da onça que frequentava seu apartamento furtou todas as suas joias, avaliadas em R$ 300 mil. Não sobrou nem o anel de formatura do pai de Aninha, o saudoso ex-governador João Alves Filho (DEM). Revoltada, a demista registrou um boletim de ocorrência e torce para o safado se arrepender e devolver as relíquias. Filha da senadora Maria do Carmo (DEM), Aninha pensa em disputar uma cadeira na Câmara Federal. Ah, bom!

Nas mãos do STF

O futuro político do ex-deputado André Moura (PSC) está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O distinto está sendo julgado pela prática dos crimes de peculato e desvio de recursos da Prefeitura de Pirambu. O julgamento prossegue hoje, com a leitura do voto do ministro relator Gilmar Mendes. Segundo a acusação, estão em julgamento “o patrimonialismo na política, a não diferenciação entre o público e o privado”. A defesa alega, porém, que tudo não passa de intriga da oposição. Então, tá!

Pra inglês ver

O ministro da Educação, pastor evangélico Milton Ribeiro, veio a Sergipe inaugurar uma obra que ninguém sabe quando vai funcionar. A Unidade Materno Infantil do Hospital Universitário está fisicamente concluída, porém não dispõe de profissionais de saúde, equipamentos e recursos financeiros para ser gerida. Talvez tenha sido por isso que a solenidade de inauguração do empreendimento localizado em Aracaju, tenha ocorrido em São Cristóvão. Quer dizer, o governo federal inaugurou uma obra pra inglês ver. Marminino!

Culpando o governo

E o ex-deputado federal Mendonça Prado (PDT) critica a falta de planejamento e de um projeto capaz de promover o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe. Segundo o pedetista, o estado tem um extraordinário potencial em recursos minerais, produção agrícola, pecuária, indústria, comércio e serviços. “Apesar disso, há um grande número de sergipanos vivendo com dificuldade”, discursa Mendoncinha, que nos últimos anos tem transitado entre o governo e a oposição. Vixe!

Marcação serrada

O Movimento Polícia Unida não tem dado trégua ao governador Belivaldo Chagas (PSD). Desde que começaram a lutar pelo pagamento do adicional de periculosidade, os policiais civis e militares tentam uma audiência com o pessedista. Enquanto não conseguem a audiência, promovem atos de protestos em todos os eventos com a presença do governador. Por conta disso, Belivaldo já deixou de ir a algumas solenidades, impedindo o Movimento de ligar o megafone para cobrar, em alto e bom som, o benefício financeiro. Crendeuspai!

Entrou em campo

De olho numa cadeira na Câmara Federal, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) já entrou em campo pra valer. JB tem visitado lideranças políticas do interior, muitas delas beneficiadas pelo governo do emedebista. Outro dia, Jackson foi a Cedro de São João abraçar o amigo Wellington Sobrinho, que acaba de inaugurar na cidade a “Arena do Papai”. Portanto, Barreto pretende jogar duro na próxima campanha, sonhando em ganhar a eleição e correr para o abraço dos amigos e lideranças políticas. Aguardemos, portanto!

Abaixo o negacionismo

O movimento antivacina está sendo criticado pela vereadora aracajuana Linda Brasil. Ela lamentou que negacionistas insistam em divulgar informações falsas sobre a imunização contra a covid-19. “Eles mentem ao dizer que as vacinas contêm ingredientes perigosos”, frisa a parlamentar. Linda comemorou o fato de, apesar do movimento antivacina, cerca de 60% dos jovens de Aracaju já terem colocado os braços na seringa, contribuindo para acabar com a pandemia. Maravilha!

De olho no futuro

O Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe, elaborado pela Assembleia, foi apresentado na Câmara de Estância a prefeitos, vereadores e empresários da região Sul. Coube ao presidente do Legislativo, deputado Luciano Bispo (MDB), fazer a exposição do estudo preparatório da macroeconomia sergipana baseado nas suas cadeias produtivas. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Estância, Misael Dantas (PSC), o Plano é fundamental, pois expõe a expectativa de crescimento sócio-econômico de Sergipe. É vero!

Quem veste a carapuça?

Pré-candidato ao governo de Sergipe, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) tem feito uso de mensagens cifradas para fustigar os adversários. Segundo ele, “dizer que ama o estado é fácil. Difícil é trabalhar por Sergipe. Afinal, não se ama o que não se conhece. Me orgulho todos os dias de conhecer e trabalhar pelo meu estado”, escreveu Mitidieri. Resta saber quem vai vestir esta carapuça do pré-candidato pessedista. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 12 de abril de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias